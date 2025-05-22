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Sabah mı, akşam mı duş alınmalı? Bilim sonunda tartışmayı bitirdi!

Yıllardır süregelen bir tartışma var: Duş almak için en doğru zaman sabah mı, akşam mı? Kimileri sabah duşunun güne enerjik başlamanın sırrı olduğunu savunurken, kimileri için akşam duşu, günün yorgunluğunu atmanın vazgeçilmez bir ritüeli. Bazıları ise öğlen duşunu tercih ediyor! Peki hangisi gerçekten daha sağlıklı? Bilim insanları bu sorunun artık bir yanıtı olduğunu söylüyor. Klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Primrose Freestone, Science Alert’e yaptığı açıklamalarla bu tartışmaya bilimsel bir çerçeve kazandırdı. Artık duş saatinizi belirlerken sadece alışkanlıklarınıza değil, mikrobiyolojik gerçeklere de kulak vermeniz gerekebilir.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:37
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Sabah mı, akşam mı duş alınmalı? Bilim sonunda tartışmayı bitirdi!

Dr. Freestone'a göre sabah duşu, özellikle yatak takımları düzenli olarak yıkanmıyorsa, hijyen açısından büyük önem taşıyor. Gece boyunca vücudumuzdan dökülen ölü deri hücreleri, ter ve diğer biyolojik maddeler çarşaflara bulaşıyor.

Bu birikintiler, bakteri ve mikroorganizmalar için ideal bir üreme ortamı oluşturuyor. Eğer çarşaflar yeterince sık yıkanmıyorsa, sabah uyanır uyanmaz duş almak, gece boyunca cilde temas eden bu mikroorganizmaları arındırmak açısından oldukça etkili bir çözüm sunuyor. Böylece gün boyunca cilt daha temiz, kişi daha ferah hissediyor.

Ancak bu demek değil ki akşam duşu tamamen etkisiz. Aksine, yatağa girmeden önce duş almak, gün boyunca dışarıda biriken kiri, tozu ve alerjenleri arındırmak açısından oldukça faydalı. Fakat bu seçeneğin hijyenik anlamda en işlevsel olabilmesi için bir şart var: Çarşafların ve yastık kılıflarının temiz olması. Uzmanlar, bu nedenle nevresimlerin haftada en az bir kez yıkanmasını öneriyor.

Sonuç olarak, duşun hangi saatte alınacağı kişisel tercihlere ve yaşam tarzına bağlı olabilir; ancak sabah duşu, özellikle hijyen koşulları mükemmel değilse, bilimsel olarak daha avantajlı gözüküyor. Yani çarşaflarınızdan eminseniz akşam duşu da tercih edilebilir. Ama mikroplara karşı bir adım önde başlamak istiyorsanız, sabah duşu sizin için en doğru seçim olabilir.