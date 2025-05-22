Sabah mı, akşam mı duş alınmalı? Bilim sonunda tartışmayı bitirdi!

Bu birikintiler, bakteri ve mikroorganizmalar için ideal bir üreme ortamı oluşturuyor. Eğer çarşaflar yeterince sık yıkanmıyorsa, sabah uyanır uyanmaz duş almak, gece boyunca cilde temas eden bu mikroorganizmaları arındırmak açısından oldukça etkili bir çözüm sunuyor. Böylece gün boyunca cilt daha temiz, kişi daha ferah hissediyor.

Ancak bu demek değil ki akşam duşu tamamen etkisiz. Aksine, yatağa girmeden önce duş almak, gün boyunca dışarıda biriken kiri, tozu ve alerjenleri arındırmak açısından oldukça faydalı. Fakat bu seçeneğin hijyenik anlamda en işlevsel olabilmesi için bir şart var: Çarşafların ve yastık kılıflarının temiz olması. Uzmanlar, bu nedenle nevresimlerin haftada en az bir kez yıkanmasını öneriyor.