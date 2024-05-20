Sabah yataktan kalkmakta zorlananlar dikkat! Özellikle o kişileri etkiliyor...

İyi beslenmek, iyi uyumak, düzenli sıvı tüketimi, egzersiz çok önemli.

Bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durun.

Vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineral desteklerini doktorunuza danışarak alın.

Kontrollü kafein tüketin. Çünkü kontrolsüz kahve tüketimi de bahar yorgunluğunu artırabilir.

Uyum sürecinde kapalı alanlardan açık alanlara geçilmelidir.

Kan değerlerinizi kontrol ettirin.

Bedeninizi ekstra strese sokabilecek zorlayıcı durumlardan uzaklaşın. Örneğin; havaların ısınması eşliğinde ağır diyet sürecine girmeyin.

Bahar yorgunluğunun vücudun mevsimsel değişikliklere uyum sağlamasıyla ortaya çıkan bir durum olduğunu belirten Uzman Psikolog Gözde Nur Kınalı, "Genellikle halsizlik, isteksizlik, baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir" dedi. Bahar yorgunluğunun kişinin günlük yaşamını nasıl etkilediğine dair bilgiler de veren Kınalı, hastalığın belirtileri, etkileri ve başa çıkma yolları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bahar yorgunluğunun belirtilerinin oldukça çeşitli olduğuna dikkat çeken Kınalı, "Bunlar arasında özellikle stres ve strese bağlı sorunlar ön plandadır. Kişi, kendini sürekli yorgun hisseder ve günlük aktivitelere karşı isteksizlik gösterebilir.Sabahları yataktan kalkmakta zorlanabilir ve gün içinde enerji seviyesi düşük olabilir. Ayrıca, vücudun çeşitli bölgelerinde yaygın veya lokalize ağrılar, özellikle baş ağrısı sık görülen bir belirtidir. Kişi uykusuzluk çekebilir veya uyku düzeninde bozulmalar yaşayabilir. Kişi daha kolay sinirlenebilir veya sabırsızlık hissedebilir. Bu belirtiler bir arada veya tek tek ortaya çıkabilir. Kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir" dedi. Bahar yorgunluğundan muzdarip kişilerde bazı fiziki hastalıklar gözlemlenebilirken, psikiyatrik hastalıkların da görülebileceğini söyleyen Kınalı, "Tanı konulamayan fakat işlevselliği olumsuz etkileyen psikolojik semptomlar da gözlemlenebilmektedir. Bu semptomlar kimi kişilerde intihar girişimlerine kadar varabilmektedir" diye konuştu."Bahar yorgunluğu riski, özellikle bazı gruplarda daha yüksek olabilir" diyen Kınalı, şu çarpıcı detaylara dikkat çekti: "Bu gruplar arasında öncelikle halihazırda sağlık sorunu yaşayanlar yer alır. Kronik hastalıkları olan bireyler, genellikle vücutlarının mevsimsel değişikliklere uyum sağlama yeteneğinde zorlanabilirler. Bu yüzden bu kişilerde bahar yorgunluğu belirtileri daha belirgin olabilir. Benzer şekilde sağlıksız bir yaşam tarzına sahip olanlar da risk altında olabilir. Dengesiz beslenme, yetersiz uyku, düzensiz egzersiz gibi faktörler vücut sistemlerini zayıflatabilir ve bahar yorgunluğunu tetikleyebilir. Ayrıca, yoğun stres altında yaşayanlar da risk altındadır. Yoğun iş temposu, aile sorunları stres düzeyini artırabilir ve vücudu bahar yorgunluğuna daha duyarlı hale getirebilir."Bahar yorgunluğundan korunmak için iyi ve dengeli bir yaşam sürdürmenin önemli olduğunun altını çizen Kınalı, şu uyarılarda bulundu: