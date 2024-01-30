Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Sabahları insanların nefesi neden kötü kokar? Gerçeği duyduğunuzda şoke olacaksınız...

Sabahları insanların nefesi neden kötü kokar? Gerçeği duyduğunuzda şoke olacaksınız...

Hepimiz zaman zaman sabah kötü bir nefesle uyanabiliriz. Peki uyandıktan hemen sonra diş fırçalama ihtiyacı hissetmemizin ardında nasıl bir neden yatıyor? İster kendinizden ister bir başkasından gelsin, korkunç bir koku, ama arkasındaki bilimsel neden daha da kötü olabilir.

Giriş Tarihi: 30.01.2024 11:20
ABONE OL
Sabahları insanların nefesi neden kötü kokar? Gerçeği duyduğunuzda şoke olacaksınız...

Vücudumuz biz uyurken bizi korumak için pek çok şey yapar ve bu da uyandığımızda gözlerimizde oluşan çapak gibi birçok örnek bulunuyor.

İnsan beyni biz dinlenirken de çalışmaya devam eden ve hiç durmayan bir organdır.

Uyurken de birçok farklı aktivite olur. Örneğin, sabah uyandığınızda nefesinizin kötü koktuğunu hiç merak ettiniz mi?

Bunun nedeni dişlerinizi fırçalamayı unutmanız ya da bir gece önce yediğiniz akşam yemeği yemenin ötesine geçiyor.

Temel olarak bu, uyuduğunuzda ağzınızın daha az tükürük ürettiğini, bunun da ağzınızı kuruttuğunu ve bakterilerin gelişebileceği bir ortam yaratmasından kaynaklanıyor.

Bakteriler siz uykudayken ağzınızdaki ölü deri hücreleri ve yiyecek parçacıklarıyla beslenir ve sonrasında kükürt dolu atıklar bırakırlar. Ağzınıza o dayanılmaz kokuyu veren de budur.

Doğru okudunuz, sabahları nefesinizin kokmasına neden olan şey aslında bakterilerin bıraktığı dışkılardır.

Yapabileceğimiz en iyi şey, güne başlamadan önce sabahları dişlerimizi fırçaladığımızdan emin olmaktır.

SON DAKİKA SON DAKİKA