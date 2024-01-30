Sabahları insanların nefesi neden kötü kokar? Gerçeği duyduğunuzda şoke olacaksınız...

Vücudumuz biz uyurken bizi korumak için pek çok şey yapar ve bu da uyandığımızda gözlerimizde oluşan çapak gibi birçok örnek bulunuyor.
İnsan beyni biz dinlenirken de çalışmaya devam eden ve hiç durmayan bir organdır.
Uyurken de birçok farklı aktivite olur. Örneğin, sabah uyandığınızda nefesinizin kötü koktuğunu hiç merak ettiniz mi?
Bunun nedeni dişlerinizi fırçalamayı unutmanız ya da bir gece önce yediğiniz akşam yemeği yemenin ötesine geçiyor.
Temel olarak bu, uyuduğunuzda ağzınızın daha az tükürük ürettiğini, bunun da ağzınızı kuruttuğunu ve bakterilerin gelişebileceği bir ortam yaratmasından kaynaklanıyor.
Bakteriler siz uykudayken ağzınızdaki ölü deri hücreleri ve yiyecek parçacıklarıyla beslenir ve sonrasında kükürt dolu atıklar bırakırlar. Ağzınıza o dayanılmaz kokuyu veren de budur.
Doğru okudunuz, sabahları nefesinizin kokmasına neden olan şey aslında bakterilerin bıraktığı dışkılardır.