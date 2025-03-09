Sabahları yorgun uyananlar dikkat! Meğer ölümcül hastalığın göstergesiymiş...

Gün boyunca uyuklama, dikkat dağınıklığı ve baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteren uyku apnesi, toplumda sanılandan çok daha yaygın bir sağlık sorunu. Uzmanlar uyku apnesinin yalnızca horlama ile sınırlı bir problem olmadığını, bu rahatsızlığın Alzheimer, inme ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceğini ve hatta ölümcül olabileceğinin altını çiziyor.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 16:07 PAYLAŞ ABONE OL

Geceleri horlamanın masum bir durum olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aslında bu, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Toplumda sanıldığından çok daha yaygın görülen uyku apnesi, sadece uyku kalitesini bozmakla kalmıyor, aynı zamanda Alzheimer ve kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkların riskini de artırıyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Buse Çağla Arı, uyku apnesinin sebeplerini, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini anlattı. Özellikle çevresel faktörlerin büyük etkisi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Arı, bu sorunun kontrol altına alınmadığında hayat kalitesini ciddi şekilde düşürebileceğini belirtti.

UYKU APNESİNİN EN BÜYÜK NEDENLERİNDEN BİRİ ÇEVRESEL FAKTÖRLER Uyku apnesinin nedenleri arasında genetik faktörlerin ikinci planda kaldığını belirten Doç. Dr. Arı, hastalığın en büyük tetikleyicilerinin çevresel faktörler olduğuna dikkat çekerek, "Uyku apnesinin gelişiminde, aşırı kilo alımı ve sağlıksız beslenme önemli rol oynuyor. Özellikle insülin direnci, metabolik sendrom, kalp hastalıkları gibi durumlar metabolizmayı yavaşlatarak apnenin oluşumunu hızlandırıyor" dedi.