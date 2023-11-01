Saçını boyatanlara kötü haber! Bilim insanları açıkladı: Akıl sağlıkları daha kötü

Bu araştırmada özellikle saçını doğal olmayan renge boyatanların mental sağlıklarının diğer insanlara oranla depresyona girmeye daha yatkın olduğunu ortaya koydu. İşte araştırmanın detayları…
Yapılan araştırmada mavi ve mor gibi doğal olmayan saç boyalarını tercih eden kişilerin bunu zihinsel bir dengesizlik sonucu yaptığından bahsedilmekte.
Durham Üniversitesi'nde bulunan Edward Dutton ve Ulster Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nden Emil O. W. Kirkegaard 2022 yılının hazıran ayında saç boyamanın arkasında yatan nedenlere dair bu araştırmayı bir makale olarak yayınladı.
Saçları doğal renkte olmayan bireylerin üzerinde yapılan araştırmanın verilerinden yola çıkarak oluşturulan makale Psychreg of Journal of Physchology'de yayınlandı.
Araştırmaya katılan tüm katılımcılara soru olarak daha önce saçlarını doğal olmayan farklı bir renge boyatıp boyatmadıkları soruldu.
Sonuçlar ise kısmen yarı yarıyaydı. Katılımcıların %41'i daha önce bu renklerden herhangi birini denediğini belirtirken %59'u bu tip renklere boyatmadığını iletti.
Mor, mavi ve yeşil gibi doğal olmayan renklerde saç boyalarını tercih etmiş kişilerin zihinsel sağlık verileri ise gözle görülür şekilde farklılık göstermekteydi. Bu kişilerin depresyona girme, kendilerini duygusal bir boşlukta hissetme ve terapiye gitme oranları belirgin şekilde yüksekti.
Aksine, olumlu bir bakış açısına sahip olma, mutlu hissetme ihtiyacı ve sakin bir yaşantı sürme gibi alışkanlıkları ise oldukça düşüktü. Veriler ışığında akıl sağlığı puanlamaları eksinin bile altında kalıyordu.