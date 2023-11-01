Saçını boyatanlara kötü haber! Bilim insanları açıkladı: Akıl sağlıkları daha kötü

Mor, mavi ve yeşil gibi doğal olmayan renklerde saç boyalarını tercih etmiş kişilerin zihinsel sağlık verileri ise gözle görülür şekilde farklılık göstermekteydi. Bu kişilerin depresyona girme, kendilerini duygusal bir boşlukta hissetme ve terapiye gitme oranları belirgin şekilde yüksekti.

Aksine, olumlu bir bakış açısına sahip olma, mutlu hissetme ihtiyacı ve sakin bir yaşantı sürme gibi alışkanlıkları ise oldukça düşüktü. Veriler ışığında akıl sağlığı puanlamaları eksinin bile altında kalıyordu.