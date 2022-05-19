Sadece bebeklerde değil gençlerde de görülüyor! Bu belirti SMA habercisi…

MENDEL KANUNLARINA GÖRE TAŞIYICI OLAN İKİ KİŞİNİN EVLENMESİ DURUMUNDA…

Arıca, "Mendel Kanunları'na göre akraba evliliği olmasa bile her 50 kişiden biri taşıyıcı olduğu için taşıyıcı olan iki kişinin evlenmesi durumunda çocukların;

Hasta olma oranı %25

Tamamen normal olma oranı %25

Taşıyıcı geni taşıma oranları %50

Bu nedenle ülkemizde 6 binde bir görülen SMA hastalığının önceden tespit edilmesi büyük önem taşıyor." dedi.