Sadece bir fotoğraf demeyin! Çocuklarınız sapıkların hedefinde...

Aileler, fotoğrafçılar hatta okuldaki öğretmenler çocuklar ile güzel bir hatıra bırakmak için fotoğraf çekiyor ve bunu sosyal medyada paylaşıyor. İşte o paylaşım birileri tarafından art niyetle kullanılabiliyor. +18 sitelerin yanı sıra akla gelmeyecek konulara dahi alet ediliyor ve bu durum zamanla içinden çıkılmayacak bir hal alıyor. Yapılan her paylaşım ile aileler aslında çocuklarının kişilik haklarını çiğnemiş oluyor. Avukat Esranur Efşan Koçak ve Bilişim Uzmanı Orhan Toker, dijital ortamda çocuk fotoğraflarının paylaşıldığı zaman ne gibi risklere yol açtığını SABAH Pazar'a anlattı.





MÜSTEHCEN SİTELERDE KULLANILIYOR

Ailelerin masum duygularla paylaştığı fotoğraflar müstehcen sitelerde kullanılabiliyor. Siber suçlar bürosuna her gün bu tür sayısız suç düşüyor. Aileler fark etmeden bir suçlunun önüne kendi çocuklarını atıyor olabilir. Bu sebeple uyanık olmak, paylaşım yaparken çocuklarımızın başına gelebilecek her şeyi hesap etmek gerekiyor. Bilişim Uzmanı Orhan Toker, sanal tehlikeler ile ilgili aileleri uyarıyor: "Dijital riskleri var, en başta bu çocuk fotoğraflarını paylaşarak pedofili olan insanlara eşsiz bir katalog sunulmuş oluyor. Herkese açık hesabımızda kendimize ait olsun ya da başkasına ait olsun bir çocuk fotoğrafı paylaştığınızda pedofili olanlar fotoğrafları alarak kendi sapık amaçları için kullanabiliyorlar ve hatta çocuk porno videoları üreten şahıslar bu görselleri kullanarak artık çocukların yüzlerini sanki başka bir çocuğun gövdesinde gibi monte ederek çocuk pornografisinde kullanabiliyorlar" diyor.



SORUMLUSU KULLANICILAR

Sosyal medyada paylaşılan her fotoğrafın sorumluluğunun kullanıcılarda olduğunu ve bunun birçok kişi tarafından bilinmediğini ifade eden Toker, şöyle ifade etti: "Çocuk fotoğrafı paylaştınız, kötü niyetli bir şahıs bu çocuk fotoğrafını ekran görüntüsü ya da indirme programlarını kullanarak o görüntüyü ele geçirdiğinde suçlu o olmuyor. Ben oluyorum çünkü sorumlusu benim, ben o veriyi kendi hesabımda paylaşmış ve işlemiş oluyorum. Bu verinin korunması ile ilgili sorumluluk da bende. Kötü niyetli kişinin bunu çalıp çalmaması onun ayrı suçu ama o veriyi korumadığım için ben suçluyum aslında. Çocuk fotoğrafçıları ben profesyonelim benim yaptığım bir iş, paylaşım yapmam lazım diyor ama hayır paylaşamazsın çünkü o çocuğun fotoğrafı çalınabiliyor. Çocukların kişilik haklarını çiğnememek gerekir".