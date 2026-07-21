Sadece birkaç malzemeyle hazırlanan dört pratik kurabiye tarifi!

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün mis gibi kurabiye kokusu var. Kurabiye yapımı çok kolay, ancak püf noktaları olan ustalık isteyen bir iş. Ben bugün sizleri farklı altyapıda, en pratik ve lezzetli olduğuna inandığım kurabiye tariflerini anlatıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.