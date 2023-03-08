Sadece hamburger yiyerek 2 haftada 7 kilo verdi! Diyetini 100 gün devam ettireceğini açıklayan adam: "Kesinlikle işe yarıyor"

Yolculuğuna 21 Şubat'ta başlayan Maginnis, tam olarak 108 kiloydu. Yaklaşık olarak 3 ay boyunca her gün dünyanın en büyük fast food zincirlerinden birinden hamburger alacağını paylaştı.
Maginnis 21 Şubat'ta TikTok sayfasında @bigmaccoaching üzerinden "Bu sabah uyandım ve 108 kiloydum" dedi. "Bunun kesinlikle kabul edilemez olduğuna karar verdim."
TikTok'ta 650 binden fazla kez görüntülenen Maginnis, kilo alımının ne yediğinize değil, bir kişinin ne kadar yiyecek tükettiğine bağlı olduğuna inanıyor.
Bu ilginç diyet yolculuğunda, Maginnis aralarda atıştırmıyor ve her öğün siparişinin yalnızca yarısını yiyor. Diğer yarısını bir sonraki öğününe saklıyor ve yanında su içiyor.
Maginnis, diyete başladığı ilk videosunda, "Kilo vermemizi asıl sağlayan şey ne yediğimiz değil, ne kadar yediğimizdir" dedi. "Birçoğunuz bunun işe yaramayacağını ve benim deli olduğumu düşünecek ama sonuçları beraber görelim."
İçerik üreticisi Maginnis, tatlılar da dahil olmak üzere yemeklerinde menüdeki her şeyi tercih edeceğini söyledi
İlk yemeği, kahvaltıda yumurta ve peynirli sosisli hamburger ve iyi pişmiş mücverden oluşuyordu ve yemeğin geri kalanını öğle yemeğinde yedi.
Gününü akşam yemeği için hamburger ve patates kızartması ile tamamladı.
İkinci gün Maginnis, kalori alımını azalttığı için midesinde "ısı" hissettiğini söyledi.
Üçüncü gün, üç kilo verdiğini paylaştı ve diyetinin kilo vermenin yanı sıra sağlığını nasıl etkilediğini görmek için kan testi yaptırdığını açıkladı.
Kan testi, A1C'sinin (kan şekeri seviyeleri) "iyi olmadığını" ve diğer sonuçların "iyi" olduğunu gösterdi, ancak Maginnis, kilo verdikçe rakamların da o kadar iyi olacağına inanıyor.
Maginnis, diyetinde yediklerini her gün paylaşıyor ve hatta bazen birden fazla video yayınlıyor. Diyetinin ilk haftasının sonunda ise 4,5 kilo verdi.
Ancak Magninnis, kilo vermesi ve daha sağlıklı olmaya çalışması için en büyük motivasyon kaynağının ailesi olduğunu söylüyor. "En büyük motivasyonum, ailem için sağlıklı olmayı istemek. Çocuklarım ve torunlarım var ve onlar için burada olmak istiyorum" dedi.
Magninnis, diyete başladığından bu yana 7 kilo vererek 101 kiloya kadar düştü ve hala diyetini uygulamaya devam ediyor.