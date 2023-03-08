Sadece hamburger yiyerek 2 haftada 7 kilo verdi! Diyetini 100 gün devam ettireceğini açıklayan adam: "Kesinlikle işe yarıyor"

Yolculuğuna 21 Şubat'ta başlayan Maginnis, tam olarak 108 kiloydu. Yaklaşık olarak 3 ay boyunca her gün dünyanın en büyük fast food zincirlerinden birinden hamburger alacağını paylaştı.

Maginnis 21 Şubat'ta TikTok sayfasında @bigmaccoaching üzerinden "Bu sabah uyandım ve 108 kiloydum" dedi. "Bunun kesinlikle kabul edilemez olduğuna karar verdim."

TikTok'ta 650 binden fazla kez görüntülenen Maginnis, kilo alımının ne yediğinize değil, bir kişinin ne kadar yiyecek tükettiğine bağlı olduğuna inanıyor.

Bu ilginç diyet yolculuğunda, Maginnis aralarda atıştırmıyor ve her öğün siparişinin yalnızca yarısını yiyor. Diğer yarısını bir sonraki öğününe saklıyor ve yanında su içiyor.