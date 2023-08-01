Sadece meyve tüketiyordu: Vegan beslenen sosyal medya fenomeni açlıktan hayatını kaybetti

Zhanna'nın resmi ölüm nedeni ise henüz belirlenmedi ve araştırmalar sürüyor.

Aslen Rusya'lı olan Zhanna Samsonova, Güneydoğu Asya'da yaşıyordu ve son beş yıldır sadece meyve, ayçiçeği tohumu filizleri, meyve smoothieleri ve meyve sularından oluşan özel bir çiğ vegan uyguluyordu.

Ancak arkadaşlarına göre hayatının son birkaç ayında yeme alışkanlıkları endişe verici bir şekilde kısıtlayıcı hale geldi.

Kızının bu aşırı beslenmesini onaylamadığını söyleyen annesi de kızının ne kadar dengeli beslenmesi için uğraşsa da Zhanna ikna olmadı.

Bir arkadaşı, Zhanna'yla birkaç ay önce Sri Lanka'da karşılaştıklarını ancak kendisinin "bitkin" gördüğünü iddia etti.