Sadece meyve tüketiyordu: Vegan beslenen sosyal medya fenomeni açlıktan hayatını kaybetti

Zhanna'nın resmi ölüm nedeni ise henüz belirlenmedi ve araştırmalar sürüyor.
Aslen Rusya'lı olan Zhanna Samsonova, Güneydoğu Asya'da yaşıyordu ve son beş yıldır sadece meyve, ayçiçeği tohumu filizleri, meyve smoothieleri ve meyve sularından oluşan özel bir çiğ vegan uyguluyordu.
Ancak arkadaşlarına göre hayatının son birkaç ayında yeme alışkanlıkları endişe verici bir şekilde kısıtlayıcı hale geldi.
Kızının bu aşırı beslenmesini onaylamadığını söyleyen annesi de kızının ne kadar dengeli beslenmesi için uğraşsa da Zhanna ikna olmadı.
Bir arkadaşı, Zhanna'yla birkaç ay önce Sri Lanka'da karşılaştıklarını ancak kendisinin "bitkin" gördüğünü iddia etti.
Aynı arkadaşı, tedavi görmesi için evine göndermeye çalışsalar da kaçarak tedaviyi reddeden Zhanna'yı Phuket'te gördüğünde ise dehşete kapıldığını söyledi.
Bir kat yukarısında yaşadığını ve her gün ona bir şey olacağı korkusuyla yaşadığını söyleyen adını vermeyen bu kişi, Zhanna'nın tedavi görmesi için çok uğraştığını ama ikna edemediğini belirtiyor.
Zhanna, ara sıra balık ve süt ürünleri tüketse de yaklaşık on yıldır vegan bir diyet uyguluyordu.
Ancak yıllar geçtikçe, daha kısıtlayıcı bir diyet uygulamaya başlayan Zhanna sadece keskin kokusuyla bilinen dikenli bir meyve olan durian yemeye başladı.
Buna karşın sosyal medyada beslemesi farklı görünen Zhanna, çorbalar, salatalar, meyveler ve hatta hamburger ve tatlıların da dahil olduğu renkli çiğ yemeklerle beslendiğini gösteren videolar paylaşıyordu.
Hatta 7 Haziran tarihli bir gönderisinde 'kilo alma zamanı' diyerek Tayland'da meyve mevsimi için heyecanlı olduğunu söylemişti.