‘Sadece seyretmekle olmaz yaşamak lazım!’ Sinema salonlarına ‘akıldan kalbe’ bir yolculuk geliyor

'AKILDAN KALBE' DUYGU DOLU VE SARSICI ANLATIMIYLA 20 ARALIK'TA SİNEMALARDA…



Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı Batuhan Bayar'ın kadrosunda yer aldığı 'Akıldan Kalbe' duygu dolu ve sarsıcı anlatımıyla sinema salonlarına iz bırakmaya geliyor.

Bir yandan aile ilişkileri, aşk ve yaşam mücadelelerini şefkatle aktaran diğer tarafta hayatta önem verilen değerleri sarsıcı bir şekilde sorgulatan film seyircileri derinden etkileyecek. 20 Aralık'ta vizyona girecek olan film izleyen herkese bir iç hesaplaşma da yaşatacak.

'Akıldan Kalbe' 20 Aralık'ta sinemalarda…