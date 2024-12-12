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‘Sadece seyretmekle olmaz yaşamak lazım!’ Sinema salonlarına ‘akıldan kalbe’ bir yolculuk geliyor

Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün’ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu’nun oturduğu ‘Akıldan Kalbe’ filmi 20 Aralık’ta sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Filmden ilk görüntülerin yer aldığı etkileyici bir teaser yayınlandı.

Giriş Tarihi: 12.12.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:28
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‘SADECE SEYRETMEKLE OLMAZ YAŞAMAK LAZIM!’

'AKILDAN KALBE' DUYGU DOLU VE SARSICI ANLATIMIYLA 20 ARALIK'TA SİNEMALARDA…


Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı Batuhan Bayar'ın kadrosunda yer aldığı 'Akıldan Kalbe' duygu dolu ve sarsıcı anlatımıyla sinema salonlarına iz bırakmaya geliyor.

Bir yandan aile ilişkileri, aşk ve yaşam mücadelelerini şefkatle aktaran diğer tarafta hayatta önem verilen değerleri sarsıcı bir şekilde sorgulatan film seyircileri derinden etkileyecek. 20 Aralık'ta vizyona girecek olan film izleyen herkese bir iç hesaplaşma da yaşatacak.

'Akıldan Kalbe' 20 Aralık'ta sinemalarda…

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