Sağlık Bakanlığı duyurdu: Çocuklara tek enjeksiyonla süper koruma!

Türkiye'de 1998 yılından itibaren uygulanan Hepatit B aşısı ile 2008 yılından bugüne uygulanan 5 bileşenli karma aşı bir araya getirildi. Yeni dönemde 6 hastalığa karşı tek bir aşı uygulanacağını duyuran Sağlık Bakanlığı, 6 bileşenli karma aşı uygulaması sayesinde tek bir enjeksiyon ile 6 hastalığa karşı bağışıklama sağlanacağını bildirdi.

AŞI ÜCRETSİZ UYGULANACAK

Nedir bu hastalıklar? Difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), haemophilus influenza tip B ve hepatit B. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen 6 bileşenli karma aşılar, Türkiye genelindeki tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacak.

DEVAM DOZLARI TAMAMLANACAK

Geçtiğimiz dönemde 5 bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları ise 6 bileşenli karma aşı ile tamamlanacak. Bunun dışında herhangi bir ek aşıya gerek olmayacak.