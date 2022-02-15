Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarih verdi! Maskeler ne zaman çıkacak?

Son dönemde yoğun bir Omicron baskısı altında olan Türkiye için umut verici sonuçlar gelmeye başladı. Salgının hızı yavaşlarken günlük testlerin pozitif çıkma oranları da düştü. Pik noktayı gördükten sonra mart ayının ortasından itibaren vakaların hızla düşmesi bekliyor. Yaz aylarında maskelere veda edilebileceği bile konuşuluyor.

YAŞLI VE AŞISIZLAR: Omicron varyantının hızla vakaları artırması hastaneye yatışlar ile ölümlere de yansımaya başladı. Ortaya çıkan rakamlar, vakaların yüzde 15'inin 65 yaş üstü olduğunu gösteriyor. Ölümlerin ise yüzde 85'i bu gruptan. Yani her gün ölenlerin 170'i 65 yaş üstü. Aşısız ya da eksik aşısı olanlar ezici çoğunluk. 60 yaş altı aşılı vatandaşlarda ölüm oranı son derece düşük. Aşı, yüzde 95.7'ye varan oranda ağır hastalık ve ölümleri engelliyor. Ancak halen 20 milyona yakın vatandaş hatırlatma dozlarını yaptırmış değil.

BA2 YAYILIYOR, TAKİP EDİLİYOR: Omicron'un yeni varyantı BA2 özellikle Hindistan, Filipinler ve Danimarka'da yayılıp baskın varyanta dönüşmeye başladı. Bunun nasıl bir etkiye sahip olacağı yakından takip ediliyor.

POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 20'NİN ALTINA İNDİ: Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran günlük vaka sayılarında bir duraksama başladı. Salgının hızı düşüşe geçti. Test pozitiflik oranları son günlerde yüzde 20'nin altına inerken (yüzde 24'lere kadar çıktı) virüsün üretme katsayısı ise 0.91'e düştü.