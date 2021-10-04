Sağlık ve güzellik ürünlerinde yeni tehlike! Sosyal medyaya dikkat

Son zamanlarda Türkiye 'de popüler olan birkaç sosyal medya uygulamasında satılan güzellik ve sağlık ürünlerini hakkında uyarılarda bulunan Seda Ozen, Türkiye'de sosyal medya kullanımının artmasıyla yeni ve geniş bir reklam pazarının oluştuğunu ifade etti. Ozen, bu reklam pazarında art niyetli firmalarında yer aldığını belirtti. Son zamanlarda popüler olarak kullanılan sosyal medya uygulamalarında sıkça sağlık ve güzellik ürünlerinin tanıtıldığı dile getiren Ozen, çoğu ürünün faydalı olduğunu fakat bu ürünlerin yanı sıra insan sağlığını tehlikeye atan ürünlerin de tanıtımlarda yer aldığını vurguladı.

"ETKİLİ GÖSTERİLİP UCUZ FİYATTAN SATILIYOR"

Art niyetli firmalara ait ürünlerin fenomenler tarafından tanıtılarak tüketicilerin yanıltıldığını ifade eden Ozen "Ne yazık ki sosyal medya kullanıcıları, her geçen gün yeni ve pratik ürünler aramaya devam ediyor. Bu ürünler genellikle sağlık ve güzellik üzerine olan ürünler oluyor. Kullanıcıların bulduğu ve izlediği ürünler genellikle uygulama aşamasında işe yarıyormuş gibi görünüyor ve alıcı ikna ediliyor. Ürünün satış linkine yönlendirilen kullanıcılar, ürünün fiyatının ucuz olması üzerine hemen satın alma girişiminde bulunuyorlar. Söz konusu ürünü deneyen kullanıcı, izlediği tanıtım videolarındaki gibi etki alamayınca durumu fark ediyor. Burada zarar sadece kişinin cebinden çıkmıyor. Ayrıca haftalarca veya aylarca kullanılan ürünün içeriğindeki maddeler kişinin özellikle cildine zarar verebiliyor" diye konuştu.

SAÇ VE CİLT ÜRÜNLERİ EN ÇOK SATILAN ÜRÜNLER ARASINDA

Çoğu kullanıcının özellikle sağlıklı saçlar ve pürüzsüz bir cilt istediğini belirten Ozen, "Saç ve cilt bakımına büyük bir hassasiyet duyan kişiler, gördükleri ve etkili olduğuna inandıkları ürünler nedeniyle büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Daha da önemlisi kullanılan ürün kişinin saçlarına ve cildine zarar verebiliyor. Bu yüzden biz güzellik uzmanları olarak bu konuda birçok kez uyarıda bulunuyoruz. Satılan her ürünün kötü olduğunu söylemiyoruz tabi ki ama insanların arzularını kullanan art niyetli firmalar var ve bu tip durumlarda sonuç hep hüsranla sonuçlanıyor. Her ürün kötü olmasa da sosyal medyada satılan ürünlere itibar edilmemelidir" diye konuştu.