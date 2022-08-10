Sağlıklı olmak isterken bacaklarından oldu: Aldığı vitamin takviyesi yüzünden artık yürüyemiyor!

86 yaşındaki kızı Alison Taylor'a göre; kan testi yapıldığında B6 vitamininin düşük olduğu ortaya çıktı ve doktoru 50 miligramlık bir takviye reçete etti. Bu süreçte bağımsız bir yaşam süren kişi, takviyeleri almaya başladı.

"VİTAMİN ZEHİRLENMESİ YAŞADI"

Alison Taylor, Melbourn'de ABC radyosunda verdiği demeçte; babasının bacaklarında his kaybı ortaya çıktığını söyledi. Yürüme yeteneğini kaybettikten sonra hastaneye kaldırılan adama yapılan incelemeler sonunda B6 vitamini toksisitesi teşhisi konuldu.

B6 vitamini, vücudun gıdalardan aldığı besinlerin emilimini sağlaması yönünden önem taşıyor. Mayo Clinic'e göre; normal beyin gelişimi, sinir sistemi ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak için de önem taşıyor. Özellikle balık, muz ve patateste bulunan bu vitamini düzenli olarak doğal yollardan almak da önem taşıyor.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra; 50 yaşın üzerindeki erkekler için günlük B6 vitamin dozu, 1,7 miligram olarak belirleniyor. Fakat bu süreçte, B6 vitamin takviyesi alan kişi, önerilen dozun çok üstünde bir alım yapması nedeniyle şiddetli bir zehirlenmeyle karşı kaşıya kaldı.