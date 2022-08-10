Sağlıklı olmak isterken bacaklarından oldu: Aldığı vitamin takviyesi yüzünden artık yürüyemiyor!

86 yaşındaki kızı Alison Taylor'a göre; kan testi yapıldığında B6 vitamininin düşük olduğu ortaya çıktı ve doktoru 50 miligramlık bir takviye reçete etti. Bu süreçte bağımsız bir yaşam süren kişi, takviyeleri almaya başladı.
"VİTAMİN ZEHİRLENMESİ YAŞADI"
Alison Taylor, Melbourn'de ABC radyosunda verdiği demeçte; babasının bacaklarında his kaybı ortaya çıktığını söyledi. Yürüme yeteneğini kaybettikten sonra hastaneye kaldırılan adama yapılan incelemeler sonunda B6 vitamini toksisitesi teşhisi konuldu.
B6 vitamini, vücudun gıdalardan aldığı besinlerin emilimini sağlaması yönünden önem taşıyor. Mayo Clinic'e göre; normal beyin gelişimi, sinir sistemi ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak için de önem taşıyor. Özellikle balık, muz ve patateste bulunan bu vitamini düzenli olarak doğal yollardan almak da önem taşıyor.
Tüm bu bilgilerin yanı sıra; 50 yaşın üzerindeki erkekler için günlük B6 vitamin dozu, 1,7 miligram olarak belirleniyor. Fakat bu süreçte, B6 vitamin takviyesi alan kişi, önerilen dozun çok üstünde bir alım yapması nedeniyle şiddetli bir zehirlenmeyle karşı kaşıya kaldı.
"ÖNERİLEN DOZUN 70 KATINI ALDI"
Mount Sinai'ye göre , 200 miligramdan daha yüksek dozlarda B6 vitamini, sinir hasarı nedeniyle bacaklarda his kaybı da dahil olmak üzere nörolojik bozukluklara neden olabilir. Web sitesi, "yüksek dozları durdurmak genellikle 6 ay içinde tam bir iyileşmeye yol açar", ancak yaşlı adam için durumun böyle olup olmayacağını söylemek için henüz çok erken. Önerilen dozun yaklaşık 70 katını alması nedeniyle ilerleyen süreçte neler olacağı konusunda kontrol altında tutuluyor.
B6 vitamini toksisitesi nadirdir, çünkü fazla B vitaminleri genellikle idrar yoluyla vücut tarafından atılır. Ancak uzun vadede yüksek miktarda vitamin almak buna yol açabilir.
"İYİLEŞECEĞİ HALA BELİRSİZ"
Taylor, ABC'ye, babasının tamamen iyileşip iyileşmeyeceğinin hala belirsiz olduğunu, ancak fizik tedavinin tekerlekli sandalyesini fazla kullanmadan hareket etmesine yardımcı olacağını umduğunu söyledi.
Vitaminlerin aşırı dozlanması ciddi sonuçlara yol açabilir. Benzer bir durum geçen aylarda, İngiltere'de de yaşandı. Temmuz ayında, İngiltere'de bir adam aşırı dozda D vitamini nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve bu durum kendisini kusma, ishal, karın ağrısı, ağız kuruluğu, kulak çınlaması ve bacak krampları dahil aylarca rahatsız etti.