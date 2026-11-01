Sağlıkta yerli ve milli büyük hamle! Bir tüp kanla 15 kanser riski belirlenecek...

TÜMÖRÜN HARİTASINI ÇIKARIYOR DOÇ. Dr. Ödemiş, diğer bir projenin de kanser tedavisinin kişiye özel planlanmasına yardımcı olmayı hedefleyen ilk yerli molekül analizi teknolojisi olduğunu belirterek şöyle dedi: "Biz bu kitle kanserin genetik yapısında 690 farklı genetik bölgeye bakarak kapsamlı bir tümör haritası çıkarıyoruz. Bu kapsamlı tümör haritasıyla kişiye hangi tedaviden daha fazla fayda göreceği, immünoterapilerden, akıllı ilaçlardan veya kemoterapilerden fayda görüp göremeyeceği, bunların hangi sırayla kullanılması gerektiği ile ilgili geniş bir bilgi sunuyoruz. 2027 yılının ilk yarısında halkımızın hizmetine yine şehir hastaneleri başta olmak üzere bakanlığımızın belirlediği hastanelerde sunulacak."

KANDA DOLAŞAN TÜMÖR HÜCRELERİNİ TESPİT EDECEK

DOÇ. Dr. Ebru Özgür de kandaki kanser hücrelerini yakalayan yani tümör dokusundan kana karışan tümör hücrelerinin izolasyonunu hedefleyen bir proje üzerinde çalıştığını söyleyerek, şöyle konuştu: "Kanser tanısı koyarken günümüzdeki bütün teknolojilerde maalesef hastalardan biyopsi alınıyor. Biz bu yeni projemizde kanda dolaşan tümör hücrelerini izole ediyoruz. Neden izole ediyoruz? İzole edip, aslında solit yani doku biyopsi ile ulaşabileceğimiz bilgiye biz basit bir kan testiyle ulaşabiliyoruz. Böylece her defasında hastaya doku biyopsisi yapmak yerine kan testiyle hastanın daha yakından takip edilmesini sağlıyoruz. Dünyada sayılı çalışmalardan biri. Hastalık tekrar nüks eder mi? Hastaya daha erken müdahale edebilir miyiz? Bunlara yönelik bir teknoloji. PET gibi radyasyon yayan sistemlerin de çok daha az kullanılmasını sağlayacak. Sadece kan testiyle biz kanseri takip edebileceğiz ve buradaki hücrelerin değişimini gözlemleyeceğiz. Böylece daha etkili tedaviler verebileceğiz hastalara. Özellikle meme, akciğer, kalın bağırsak gibi toplumda en sık görülen 3 kanserde bu kanserlerin tüm hücresini izole edip bunlarla ilgili daha detaylı bilgiler elde etme şansımız var."