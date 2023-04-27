Sahnelerin “dev çınarı”: Suna Pekuysal

1933’te dünyaya geldikten 7 ay sonra babasını kaybetti. Tiyatrocu olan annesiyle birlikte sahnelerde büyüdü. Yaşadığı bu hayat, Suna Pekuysal'a yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen sahnelerin vazgeçilmez isimlerinden biri haline getirdi. İşte ilham olan hikaye...

Giriş Tarihi: 27.04.2023 10:30 PAYLAŞ ABONE OL

14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda, "Artist Aranıyor" adlı oyunda ilk kez sahneye çıktı. Annesinin "beni sen tamamladın, sende gerçekleştirdim yapamadıklarımı" sözleriyle işine büyük bir aşkla bağlandı. Muhsin Ertuğrul ona "kulis faresi", Haldun Dormen ise "prova cadısı" diyordu.

Tiyatrolarda küçük rollerde başarı gösteren Pekuysal, büyük rollerle adeta devleşti. Yeteneğinin sınırları olmadığını, hayatı boyunca 250 oyun ve 100'den fazla filmde gösterdi. "Hayat Sevince Güzel", "Keloğlan" gibi Türk Sineması'nın unutulmazlarının yanı sıra Süper Baba, Ekmek Teknesi gibi dizilerde de yer aldı. https://www.instagram.com/p/Crgmalegeut/ "Sanatçının emeklisi olmaz" derken, o kadar ciddiydi ki, mesleğine olan aşkı "Ankilozan spondilit" adlı hastalığa rağmen bitmedi. Hastalıkla mücadelesini yok saydı, 14 yıl boyunca oynadığı "Lüküs Hayat" adlı oyunla tiyatro tarihini şekillendirdi. "Sahnede doğdum, sahnede öleceğim" diyerek hayatını özetledi.