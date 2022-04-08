Sahte deterjan tehlikesi! Uzman isim ayırt etmenin yollarını açıkladı

Geçtiğimiz gün Ataşehir'de yaşayan genç bir kadın internet üzerinden deterjan sipariş etti. Deterjanın temas ettiği kıyafetleri giyen genç kadın ve ailesi bir süre sonra kaşınmaya başladı. Markayla iletişime geçen aile ürünün sahte olduğunu öğrendi. Peki deterjan alırken nelere dikkat etmeliyiz? Sahte deterjan nasıl anlaşılır? İç Hastalıkları Uzmanı Aytaç Karadağ, sahte deterjan kullanımında vücutta çıkabilecek problemleri açıkladı.

Sahte deterjan vücudumuzda ne yapar?

"SAHTE DETERJANLA YIKANAN ÇAMAŞIRLARI GİYDİĞİMİZDE..."

Erken ve uzun dönemdeki etkilerini sıralayan İç Hastalıkları Uzmanı Aytaç Karadağ, "Son günlerde e-ticaret sitelerinde fiyat avantajı nedeniyle yapılan deterjanlarda sıkça sahte ürün gönderilme haberleri görüyoruz. Söz konusu sahte deterjanla yıkanan çamaşırları giydiğimizde giysilerdeki toksik kimyasalları maalesef cilt yolu ile vücudumuza almıyoruz."