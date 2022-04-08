Sahte deterjan tehlikesi! Uzman isim ayırt etmenin yollarını açıkladı

Geçtiğimiz gün Ataşehir'de yaşayan genç bir kadın internet üzerinden deterjan sipariş etti. Deterjanın temas ettiği kıyafetleri giyen genç kadın ve ailesi bir süre sonra kaşınmaya başladı. Markayla iletişime geçen aile ürünün sahte olduğunu öğrendi. Peki deterjan alırken nelere dikkat etmeliyiz? Sahte deterjan nasıl anlaşılır? İç Hastalıkları Uzmanı Aytaç Karadağ, sahte deterjan kullanımında vücutta çıkabilecek problemleri açıkladı.
Sahte deterjan vücudumuzda ne yapar?
"SAHTE DETERJANLA YIKANAN ÇAMAŞIRLARI GİYDİĞİMİZDE..."
Erken ve uzun dönemdeki etkilerini sıralayan İç Hastalıkları Uzmanı Aytaç Karadağ, "Son günlerde e-ticaret sitelerinde fiyat avantajı nedeniyle yapılan deterjanlarda sıkça sahte ürün gönderilme haberleri görüyoruz. Söz konusu sahte deterjanla yıkanan çamaşırları giydiğimizde giysilerdeki toksik kimyasalları maalesef cilt yolu ile vücudumuza almıyoruz."
UNUTKANLIK, DİKKAT EKSİKLİĞİ, HİPERAKTİVİTE
Bu nedenle de ciltte kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık, burun akıntısı, burunda kaşıntı, hapşırık, gözlerde yaşarma, gözlerde kızarıklık, nefes darlığı, gıcık tarzında kuru öksürük erken dönemde görülebilen yan etkilerdir.
Uzun dönemde ise toksik kimyasalları vücudumuzun detoks organları olan böbrek ve karaciğerin atamaması nedeniyle beyinde birikmesine bağlı unutkanlık, dikkat eksikliği, hiperaktivite, panik, depresyon, migren yapabilir.
"CANLI YAŞAMINI TEHLİKEYE ATMAKTADIR"
Karaciğerde birikmesine bağlı siroz, böbrekte birikimine bağlı böbrek yetmezliği, kalpte birikimine bağlı kalp krizi, çarpıntı, tansiyon atakları yapabilir. Aynı zamanda bu deterjanlar atık su olarak denizlere döküldüğünde de denizlerdeki canlı yaşamını tehlikeye atmaktadır" diye belirtti.
Sahte deterjanı nasıl ayırt edebiliriz?
"DETERJANI AÇTIKTAN SONRA…"
İç Hastalıkları Uzmanı Aytaç Karadağ, "Doğrusunu söylemek gerekirse ayırt edebilmek bazen çok zor olabiliyor. Ambalajı soluk, renk değişikliği veya özensiz ise daha açmadan kuşkulanabiliriz. Deterjanı açtıktan sonra sahte deterjanın bazılarında hiç koku olmaması bazılarında ise sentetik kokulardan ötürü anormal bir koku olabiliyor. Kullanırken köpürmemesi, topaklanması, çamaşırları temizlememesi, çamaşırlarda koku ve leke bırakması sahte olabileceği hususunda ipuçlarıdır.