Sakın çöpe atmayın! Kabuğuyla birlikte yediğinizde...

Kivinin tüm faydalarından yararlanmak için kabuğunu da değerlendirmeniz gerekiyor. Bu bölüm tüylü olduğu için birçok kişi tüketilemeyeceğini düşünse de aslında kendine özgü bir yapısı bulunuyor. İşte kivinin doğru tüketilme biçimi…

KİVİ KABUĞUNU NASIL TÜKETEBİLİRSİNİZ?

Kivi meyvesinin iç kısmı son derece sağlıklıdır. Ancak kabuğu da bu tüketimin en önemli kısımlarından birini oluşturuyor. Örneğin; bu bölüm sindirime iyi gelen liflere sahiptir. Health Net'e göre bu lif yapısının kolesterol seviyeleri üzerinde de olumlu bir etkisi bulunuyor. Ancak pek çok insan tadı güzel olmadığı için o tüylü cildi yemek istemez. Bir çözüm var mı? Evet, derideki tüyleri fırçalayın ve meyveyi durulayın. Meyveyi direkt kabuğu ile yiyemeyeceğinizi düşünüyorsanız, detoks veya smoothie karışımlarınıza direkt kabuğu ile ekleyebilir, rondodan geçirebilirsiniz. Bu sayede kabuktaki faydaları da hiçbir kayıp olmadan tüketebilirsiniz.

FAYDALARI NELERDİR?

Kivinin kabuğu, bol miktarda C vitamini ve ayrıca bol miktarda E vitamini içerir .Ayrıca, bu kabuk, lif bakımından zengindir. Tuvalete gitmekte biraz sorun mu yaşıyorsunuz? O zaman kivi kabuğunu yemek bağırsaklarınızın tekrar düzenli olmasını sağlayabilir. Ayrıca kivi meyvesinin kabuğundaki maddeler de kolesterol seviyenizi olumlu yönde etkiliyor. Üstelik yüksek E vitamini içeriği sayesinde yaşlanma belirtileri ile savaşmanıza yardımcı oluyor.