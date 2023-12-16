Sanata yatırımı erkekler değil kadınlar yapıyor!

ÜNLÜ MÜZAYEDE EVİNDEN DEPREM DESTEĞİ Christie's Müzayede Evi, deprem mağdurlarına destek olmak amacıyla TPF (Türk Hayırseverler Vakfı) ile beraber iki eser satışı gerçekleştirdi. Angela Lane'in eseri 6 bin dolar, Ryan Schneider'ın eseri ise 22 bin dolara alıcı buldu.





Müzayedeyi takip edenler artırılmış gerçeklikte eserin evlerindeki duvara olup olmadığını da test edebiliyor. Mesela sanat severlerin Ryan'ın kırmızı heykelinin evlerinin girişinde nasıl duracağını telefonları aracılığıyla görme şansları oluyor. Düşünsenize son teknolojiyle Rothko, Picasso ve Monet'nin başyapıtlarından eski ustaların uygun fiyatlı baskılarına ve kağıt üzerindeki çalışmalarına kadar, herhangi bir sanat eserini satın almadan önce evinizde nasıl göründüğünü anlayabiliyor, avucunuzun içindeki duvarınıza asabiliyorsunuz.



Bu arada bu müzayedede daha önce de Vaughn Spann eseri 45 bin dolara satılıp deprem için destek sağlanmıştı.