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Sanayinin tozu 50 kilo eritti! 120 kilodan 70 kiloya düşen kadın ustanın değişimi şaşırttı

Oto sanayi sitesinde 5 yıldır dükkandan dükkana koşturan Mia Uyanık, sanayinin yoğun çalışma temposu sayesinde tam 50 kilo vererek adeta başka birine dönüştü. Sosyal medyacı olarak girdiği sanayide egzozculuktan lastikçiliğe kadar her işi öğrenen ve şimdilerde mekanik ustalığı yapan genç kadın, 120 kilodan 70 kiloya düşme sırrını anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 26.10.2026 10:30 PAYLAŞ ABONE OL

Etimesgut ilçesindeki oto sanayi sitesinde 5 yıldır çalışan Mia Uyanık, sanayinin yoğun çalışma temposu sayesinde bir yılda 120 kilodan 70 kiloya düştü. Egzozculuk ve lastikçilik gibi farklı alanlarda çalıştıktan sonra mekanik ustalığı yapmaya başlayan Uyanık, gün boyu hareket halinde olduğu işinde hem mesleki deneyim kazandı hem de 50 kilo verdi.

"5 YILDIR SANAYİNİN BİRÇOK NOKTASINA PARMAĞIM DEĞMİŞTİR"

Sanayinin egzozculuk ve lastikçilik gibi farklı alanlarında 5 yıldır çalışarak deneyim kazandığını belirten Mia Uyanık, "Sanayiye sosyal medyacı olarak girmiştim. Ustama 'Bana bu işi öğretin' dedim, ilk başta öğretmedi. Bana, 'Sen arabanın başında durma' diyorlardı. Sonrasında ben de lastikçi ve egzozcu gibi farklı işlerde çalıştım. Şu anda da mekanikçiyim. 5 yıldır sanayinin birçok noktasına parmağım değmiştir. Bu meslekte yaşa hiç bakmıyorum. Sanayide erkek kültürü daha fazla olduğu için 'Nasıl olabilir?' gibisinden bakıyorlar. İlk başta bu önyargıları kırmamız gerekiyor. İnsanlar sanayide hiç kadın ustalara alışık değiller. Yavaş yavaş bunları kırmaya çalışıyoruz" dedi.