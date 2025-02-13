Sararmış perdeleri kar beyazı yapıyor! Çamaşır suyu kadar etkili üstelik çok doğal malzeme…

Eğer perdenizdeki sararmalar daha yoğunsa perdelerinizi bir leğende sıcak su ile beraber 1 bardak beyaz sirkenin içerisinde 1-2 saat kadar bekletebilirsiniz.

Beyaz sirkenin yanı sıra, perdelerinizi temizlemek ve sararmasını gidermek için ayrıca bunları da deneyebilirsiniz.