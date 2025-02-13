Sararmış perdeleri kar beyazı yapıyor! Çamaşır suyu kadar etkili üstelik çok doğal malzeme…

Evlerin vazgeçilmezi beyaz tül perdelerin sararmasını engellemek zor gibi görünse de çözümü bu basit malzemede gizli. Temizlik uzmanlarının sıklıkla kullandığı bu malzeme sayesinde sararmış perdeleriniz ilk günkü beyazlığına kavuşacak.
SARARAN PERDELERE EN DOĞAL ÇÖZÜM
Temizlik denince akıllara gelen beyaz sirke, leke çıkarmanın en doğal yolu. İçerisinde barındırdığı asetik asit, kumaşlardaki çıkmayan lekeleri ve perdenizdeki sararmayı yok edecektir.
Beyaz sirke, hassas kumaşlarda çamaşır suyu gibi aşındırıcı bir etki bırakmamasıyla da güvenle kullanılabilir.
Çamaşır makinenize attığınız beyaz perdelerinizi, deterjan bölmesine deterjanı ve beyaz sirkeyi ekledikten sonra yıkayarak temizleyebilir ve ilk günkü beyazlığına kavuşturabilirsiniz.
Eğer perdenizdeki sararmalar daha yoğunsa perdelerinizi bir leğende sıcak su ile beraber 1 bardak beyaz sirkenin içerisinde 1-2 saat kadar bekletebilirsiniz.
Beyaz sirkenin yanı sıra, perdelerinizi temizlemek ve sararmasını gidermek için ayrıca bunları da deneyebilirsiniz.
BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ
Çamaşır makinesine yıkanan perdelerin arasına bir adet bulaşık makinesi tableti atmak da perdelerin sararmasından ve kirden arınmasında oldukça etkilidir.
Bulaşık makinesi tabletinin içerisindeki yağ ve kireç çözücü maddeler perdelerde zamanla biriken toz, yağ lekelerini kolayca çıkaracak sararmaları tersine çevirecektir.
KARBONAT
Karbonat, lekeleri ve kokuları giderme özelliği sayesinde perdelerin rahatsız edici sararmış görüntüsünü ortadan kaldırmanın yanı sıra kötü kokuları da engellemede etkili bir çözümdür.
Perdeleri karbonatla yıkamak perdelerinizi yalnızca bembeyaz yapmayacak aynı zamanda gözle görülür bir parlaklık da verecektir.
Çamaşır makinenizin deterjan bölümüne 2-3 kaşık karbonat ekledikten sonra perdelerinizi normal yıkama programında çalıştırın. Karbonat, deterjanın etkisini artıracak ve perdelerinizin bembeyaz olmasını sağlayacaktır.