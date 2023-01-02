Sebebini tahmin bile edemeyeceksiniz: Buzdolabınıza neden kağıt havlu koymalısınız?

Buzdolabına koyduğunuz kağıt havlu, sebzeleri daha uzun süre muhafaza etmenizi sağlayabilir. Bu sayede artık çürümüş salatalıklar veya dokusu bozulmuş ıspanaklarla çok daha nadir karşılaşabilirsiniz.
"DAHA UZUN SÜRE KULLANABİLECEĞİNİZ SEBZELER"
Çoğu zamanlarda ürünler, yiyebileceğinizden daha hızlı bozulabiliyor. Aynı zamanda israf etmek yerine uzun süre boyunca sebzeleri tüketebileceğinizi bilmek menü planlarınızı da daha fazla genişletmenizi sağlayabilir.
Tek yapmanız gereken, sebzelik çekmecenize kağıt havlu yerleştirmek. Her yeni sebze geldiğinde kağıt havluları değiştirin. Bu durum, sebzelerin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor.
"SEBZELİK ÇEKMECESİNİ DE DAHA DÜZENLİ TUTAR"
Taze tutmaya çalıştığınız bir marul veya ıspanağınız varsa, bulundukları poşetin içerisine bir parça kağıt havlu eklemek de yardımcı oluyor. Ayrıca bu ipucu, sebzelik çekmecesini de daha temiz tutar.
"FAZLA NEMİ ÇEKEREK SEBZELERİN ÇÜRÜMESİNİ ENGELLER"
Lahana ve kabak da dahil olmak üzere birçok meyve ve sebze, zamanla suyunu bırakabilir. Bu durumda nemin gidecek hiçbir yeri yoktur ve bu nedenle çürüyen ürünlere neden olabilir. Kağıt havlular ise; fazla nemi emerek sebzelerin çürüme sürecini yavaşlatacaktır. Böylece daha uzun süre kullanabileceğiniz sebzelerle daha geniş menüler hazırlayabilirsiniz.
"KAĞIT HAVLULARI SIK SIK DEĞİŞTİRMEYİ UNUTMAYIN"
Buradaki en önemli ipucu; kağıt havluları sık sık değiştirmeyi unutmamaktır. Aksi takdirde; emilen nem dolayısıyla ıslanarak ortamda yine nem birikimine neden olurlar ve sebzelerin muhafazasında etkili olmayacak hale gelirler.