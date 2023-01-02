Sebebini tahmin bile edemeyeceksiniz: Buzdolabınıza neden kağıt havlu koymalısınız?

Taze tutmaya çalıştığınız bir marul veya ıspanağınız varsa, bulundukları poşetin içerisine bir parça kağıt havlu eklemek de yardımcı oluyor. Ayrıca bu ipucu, sebzelik çekmecesini de daha temiz tutar.

"FAZLA NEMİ ÇEKEREK SEBZELERİN ÇÜRÜMESİNİ ENGELLER"

Lahana ve kabak da dahil olmak üzere birçok meyve ve sebze, zamanla suyunu bırakabilir. Bu durumda nemin gidecek hiçbir yeri yoktur ve bu nedenle çürüyen ürünlere neden olabilir. Kağıt havlular ise; fazla nemi emerek sebzelerin çürüme sürecini yavaşlatacaktır. Böylece daha uzun süre kullanabileceğiniz sebzelerle daha geniş menüler hazırlayabilirsiniz.