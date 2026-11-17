İdilika'nın Mutfağı'nda bugün şeflerin memleketi Bolu'dayız. Bolu yöresinin tarihi ve turistik özelliklerinin yanı sıra yemekleri de oldukça zengindir. Özellikle Mengenli aşçılar dünyaca tanınmışlardır. Mengen'den yetişen aşçıların tarihi padişah mutfaklarına kadar dayanmaktadır. Atatürk'ün aşçısı da Mengenlidir.

İMARET ÇORBASI

MALZEMELER

3 su bardağı süt

1 kahve fincanı pirinç

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1/2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük soğan

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet limon

Karabiber

YAPILIŞI: Pirinçleri bol su ile yıkayıp süzün. Süt kaynamaya başladığında pirinçleri ekleyin. Süt kaynamaya devam ederken, soğanları ince ince kıyın. Küçük bir tavanın içerisine sıvı yağ ekleyin ve soğanları yağda kavurun. Kavurduğunuz soğanları da çorba tenceresinin içine ekleyin. Bir kasenin içinde un, yumurta ve bir fincan suyu karıştırın. Tenceredeki çorbadan 2 yemek kaşığı alarak terbiyeye ekleyin ve karıştırarak ılımasını sağlayın. Hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş çorbanın içerisine ilave edin ve karıştırın. Çorbayı 2 taşım daha kaynatıp baharatlarını ekledikten sonra altını kapatın. Küçük tavada tereyağını eritin. İçine pul biber ve naneyi ekleyerek karıştırın. Çorbayı servis kaselerine paylaştırdıktan sonra, pul biberli sosu üzerinde gezdirin.