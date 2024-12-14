Şehir yorgunları için huzur rotası: Kastamonu!

Tarih boyu farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Kastamonu, açık hava müzesi niteliği taşıyor. Türkiye'deki en güzel meydanlar sıralamasında ilk üçte yer alan Cumhuriyet ve Nasrullah Meydanı bu şehirde. Nasrullah Meydanı, adını içerisinde barındırdığı Nasrullah Kadı Camii'nden alıyor. 1500'lü yıllarda yapılan cami, ayrıca İstiklal Marşı'nın ilk kez halka duyurulması ve Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadeleye davet eden konuşmaları da buradan yapması sebebiyle de kıymetli.

Ayrıca 1919'da milli mücadele için ilk kadın mitingi de burada yapılmış. Kurtuluş Savaşı'ndaki fedakar Türk kadınını temsilen yapılan Şerife Bacı anıtıyla milli gururu yeniden yaşanıyor. Şehri dikkat çekici kılan özelliklerinden biri de rivayetler... Öyle ki halk arasında tarihi caminin şadırvanında bulunan çeşmeden su içen misafirler için 'ya 7 kez şehre gelirler ya da buraya yerleşirler' inanışı var. Güneyinde Ilgaz Dağları, kuzeyinde ise Küre Dağları uzanan Kastamonu, genellikle kayak turizmi ile ön plana çıksa da yalnızca kış aylarında değil, yılın dört mevsimi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Bahar aylarında kanyonları ve şelaleleriyle doyumsuz manzaralar sunan kent, büyük şehrin karmaşasından kaçanlara dinginlik veriyor. İşte onlardan bazıları.