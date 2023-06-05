Şehrin tek kadın otobüs şoförü! "Yolcularla aile gibiyiz"

Afyonkarahisar’ın tek kadın halk otobüs şoförü Şaziye Okumuş, “Çalıştığım hattaki yolcularla artık aile gibi olduk, bana çay ve yemek bile ikram ediyorlar” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 05.06.2023 11:21 PAYLAŞ ABONE OL

48 yaşındaki 3 çocuk annesi Şaziye Okumuş halk otobüsü kaptanlığı serüvenini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. 6 aydan bu yana halk otobüsü şoförü olarak çalışan Okumuş kentte Fatih-merkez, Eşrefpaşa-merkez ve Sahipata-merkez hatlarında direksiyon sallıyor. Yolcuların özellikle kibar ve hoşgörülü olmasından dolayı kendisini çok sevdiğini dile getiren Okumuş, sabah işe 06.30'da başladığını ve öğle saat 14.00'a kadar direksiyon salladığını kaydetti.

Okumuş, "Hangi semt hangi numaraya çalışıyorsak, yolcularımızı öğrencilerimizi alıp saat başında Anıtpark'ta oluyoruz. Seferimize başlıyoruz bir sefer yaklaşık bir saat sürüyor yaklaşık. Sabah 06.30'dan 14.00'a kadar bu durum sabahçılar için geçerli yaklaşık. Akşamcı olursak 14.00'dan 00.30'da bitiriyoruz. Yaklaşık iki aydır aynı semtteyim. Eşrefpaşa ve Gümüşkent sakinleri çok saygın insanlar. Zaten Gümüşkent sakinlerinin çoğu bir abla bir abi gibi oldular bana. İkramı çok seviyorlar 'gel kızım açmışın bir ihtiyacın olursa evimiz burası' diyorlar. Resmen bir aile olduk diyebilirim. Çoğunu zaten çok iyi tanıyorum artık. Dertleşiyoruz konuşuyoruz, yol boyunca sohbet ediyoruz. Bazen diyorlar 'senin dikkatini dağıtmayalım' diye. Onlar beni çok sevdi ben onları çok sevdim" dedi.