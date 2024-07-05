"Serinleyeyim" derken ciğerlerinizden olmayın! Klimanın bilinmeyen tehlikesi...

Yaz aylarının sıcak seyrettiği günlerde hemen herkesin biraz olsun serinlemek için açtığı o klimalar ardında büyük bir tehlike barındırıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, ciğerler üzerindeki şiddetli riskler konusunda uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

MURAT KARAMAN Giriş Tarihi: 05.07.2024 09:39 PAYLAŞ ABONE OL

Son günlerde hava sıcaklıklarının aşırı şekilde artmasıyla beraber kapalı ortamlarda yaygın olarak kullanılan klimaların sebep olduğu 'Lejyoner Hastalığı' veya halk arasında 'Klima Zatürresi' olarak bilinen hastalığa oldukça sık rastlandığını kaydeden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, dikkatli olunmaz ise bu durumun ölümcül olabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Halk arasında daha çok klima zatürresi olarak bilinen ve yaygın vücut ağrısı, yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, ishal ile seyreden lejyoner hastalığının 'legionella pneumophila' bakterisinin neden olduğu ciddi bir akciğer enfeksiyonu olduğunu anlattı.