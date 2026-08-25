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Serinliğin sırrı karpuzda gizli! Birbirinden lezzetli tariflerle ferahlığın tadını çıkarın

Yazın vazgeçilmez meyvesi karpuz, bu kez bambaşka tariflerle mutfağa giriyor. Limonatadan smoothie'ye, ev yapımı dondurmadan ferahlatıcı içeceklere kadar karpuzla hazırlayabileceğiniz serinletici lezzetler sizi bekliyor. Giriş:

İDİL AÇIKALIN
İDİL AÇIKALIN
Giriş Tarihi: 25.08.2026 08:46
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Serinliğin sırrı karpuzda gizli! Birbirinden lezzetli tariflerle ferahlığın tadını çıkarın

Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, karpuzlu, serinletici içecek tariflerim var. Karpuz; yaz aylarının en mükemmel meyvelerinden biri bana göre. Ayrıca, serinletici özelliğinden dolayı dünyada en çok tüketilen meyveler arasında. Sağlığa iyi gelen meyveler sıralamasında ilk sıralarda yer alması sebebiyle karpuzun, bütün vücuda faydası olduğunu söylemek son derece yerinde bir ifade olacaktır. Karpuz, yüzde 90'ı su olduğu için mükemmel bir serinletici ve nemlendiricidir. Tam bir A vitamini deposu olan karpuzun gözleri dinlendirdiği ve beslediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

LİMONATA

MALZEMELER
14 adet limon
3 adet portakal
1 demet nane
3 su bardağı toz şeker
1/4 karpuz
YAPILIŞI: Limon ve portakalların kabuklarını rendeliyoruz. Limon ve portakalın kalan meyvelerini küp küp dilimliyoruz. Taze naneyi incecik doğruyoruz. Üzerine toz şeker ve iki su bardağı su döküp tüm malzemeleri bekletiyoruz. Şeker eriyip limonata malzemesi özleşince, tel süzgeç ya da tülbentten soğuk su ilavesi ile geçiriyoruz. Diğer yandan karpuzu rondoda çekip limonataya ekleyerek hepsini birden süzgeçten geçirip sulandırıyoruz.

KOKTEYL

MALZEMELER
3 adet portakal
1 demet nane
1/4 karpuz
1 soda
YAPILIŞI: Karpuzu küpler halinde kesip çekirdeklerini ayıklıyoruz. İki adet limonunun suyunu sıkıyoruz, hepsini karpuzla birlikte blenderdan geçiriyoruz. Servis ederken, üstüne sodayı ekliyoruz. Hafifçe karıştırıp servis ediyoruz.

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SMOOTHIE

MALZEMELER
1 büyük dilim karpuz
3-4 top vanilyalı dondurma
10 küp buz
YAPILIŞI: Tüm malzemeleri blender'da karıştırıp servis ediyoruz.

DONDURMA

MALZEMELER
4 su bardağı çekirdeksiz karpuz (küp doğranmış ve dondurulmuş)
200 ml soğuk krema
1 küçük kutu (yaklaşık 200 g) yoğunlaştırılmış süt (veya damak tadınıza göre 3-4 yemek kaşığı bal/toz şeker)
1 yemek kaşığı limon suyu
İsteğe bağlı: Birkaç yaprak taze nane
YAPILIŞI: Karpuz küplerini en az 4-5 saat, tercihen bir gece dondurun. Dondurulmuş karpuzları mutfak robotuna alın. Krema, yoğunlaştırılmış süt ve limon suyunu ekleyin. Pürüzsüz ve kremsi bir kıvam alana kadar çekin. İsterseniz nane yapraklarını da bu aşamada ekleyin.Karışımı bir kaba aktarın ve 2-3 saat daha dondurucuda bekletin. Servisten 5-10 dakika önce dışarı çıkararak hafif yumuşamasını sağlayın.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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