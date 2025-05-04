Sesinizi mahvediyor olabilirsiniz! İşte farkında olmadan yaptığımız 6 hata

Ses sağlığını koruma ve sesi doğru biçimde kullanmanın önemine işaret eden Dil ve Konuşma Terapisti Göksu Yılmaz, ses sağlığını korumak için nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda önemli bilgiler paylaştı...
Sesin, bireylerin kendilerini ifade etmelerini sağlayan en önemli araçlardan biri olduğunu söyleyen Yılmaz, sesin üretim mekanizmasına genel olarak bakıldığında ses üretiminin temel kaynağının akciğerlerden gelen hava akımı olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Soluk verme sırasındaki hava, soluk borusu yoluyla yukarı doğru hareket eder ve gırtlak bölgesine ulaşır. Bu hava akımı, ses kıvrımlarının titreşmesini sağlayan temel enerjiyi oluşturur. Gırtlak içinde bulunan ses kıvrımları (vokal foldlar) ise hava akımıyla titreşerek, sesin temel frekansını oluşturur. Ses kıvrımlarından çıkan ham ses, boğaz, ağız ve burun boşluklarında rezonansa girerek, şekillendirilir ve duyduğumuz son halini alır."
ÖĞRETMEN VE SANATÇILARA UYARI
Profesyonel ses kullanıcılarının yani şarkıcılar, tiyatro sanatçıları, öğretmenler, avukatlar, eğitmenler, telefon/çağrı merkezi çalışanları, din görevlileri, sağlık çalışanları, dil ve konuşma terapistler gibi mesleklerde çalışanlarla ilgili Yılmaz, şöyle dedi: "Bu bağlamda hizmet sektöründe çalışanların çoğunun profesyonel ses kullanıcıları oldukları düşünüldüğünde vokal performanstaki bozulmalar, azalmalar, yalnızca sesin öznel algısının bozulmasına katkıda bulunmaz, aynı zamanda bireylerin profesyonel çalışma hayatlarını da sınırlayabilir."