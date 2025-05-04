Sesinizi mahvediyor olabilirsiniz! İşte farkında olmadan yaptığımız 6 hata







KADINLARIN SES KIVRIMLARI DAHA FAZLA TEMASTA

Ses kıvrımlarının kadınlarda erkeklerden daha fazla birbiriyle temas ettiğine dikkat çeken Yılmaz, bunu şöyle açıkladı: "Ses kıvrımları, sesin meydana gelmesi sırasında bir saniyede kadınlarda ortalama 200-250, erkeklerde ise ortalama 100-150 defa birbiriyle temas ediyor. Bu temas, ses kıvrımlarının açılıp-kapanma döngüsünden meydana gelir. Daha somut bir örnekle açıklamak gerekirse, kadınlar için saniyede 200-250 defa el çırpmak ve erkekler için saniyede 100- 150 defa el çırpmak, ses kıvrımlarının yükünü anlamamızı sağlayabilir." Ses kıvrımlarının kadınlarda erkeklerden daha fazla birbiriyle temas ettiğine dikkat çeken Yılmaz, bunu şöyle açıkladı: "Ses kıvrımları, sesin meydana gelmesi sırasında bir saniyede kadınlarda ortalama 200-250, erkeklerde ise ortalama 100-150 defa birbiriyle temas ediyor. Bu temas, ses kıvrımlarının açılıp-kapanma döngüsünden meydana gelir. Daha somut bir örnekle açıklamak gerekirse, kadınlar için saniyede 200-250 defa el çırpmak ve erkekler için saniyede 100- 150 defa el çırpmak, ses kıvrımlarının yükünü anlamamızı sağlayabilir."





HER 30 DAKİKADA BİR SU İÇİN

Ses sağlığı için nelere dikkat edilmesi konusunda ise Yılmaz, şu önerilerde bulundu:

Gürültülü ortamlarda (sınıfta, gürültülü sokaklarda) uzun süre yüksek sesle konuşmak sesi olumsuz etkiler.

Şarkı söylemek, zorlamalı fısıltılar, sık boğaz temizleme alışkanlığı, çığlık atmak ses bozukluklarını tetikler.

Tütün veya tütün ürünleri kesinlikle içmeyin. Ses sağlığı için nelere dikkat edilmesi konusunda ise Yılmaz, şu önerilerde bulundu:Gürültülü ortamlarda (sınıfta, gürültülü sokaklarda) uzun süre yüksek sesle konuşmak sesi olumsuz etkiler.Şarkı söylemek, zorlamalı fısıltılar, sık boğaz temizleme alışkanlığı, çığlık atmak ses bozukluklarını tetikler.Tütün veya tütün ürünleri kesinlikle içmeyin.