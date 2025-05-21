Sessiz katil hipertansiyon! Bu hata yüksek tansiyon riskini 8 kat artırıyor



TEDAVİ EDİLMEZSE KALICI HASAR BIRAKABİLİR

Sürekli olarak yüksek kan basıncına maruz kalan vücudun bu yeni duruma adapte olabilmek için damar ve organlarda hem yapısal hem de fonksiyonel değişiklikler meydana getirdiğini belirten Uzm. Dr. Alagiç, şöyle konuştu: "Bu değişikliklerin kalıcı ve hatta ölümcül sağlık problemlerine yol açabileceği unutulmamalı. Hastanın küçük belirtileri görmezden gelmesi, tablonun tehlikeli bir hal almasına yol açabilir."

BEYİN KANAMASINA NEDEN OLUR

Hipertansıyonun, kalp, beyin, göz, böbrek ve damarlar gibi hayati organlara direkt olarak zarar verdiği için ihmal edilmemesi gereken ciddi bir hastalık olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Alagiç, "Kalp krizi, kalp yetmezliği, felç, beyin kanaması, görme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve aort damar genişliği gibi rahatsızlıklara zemin hazırlayan hipertansiyonun tedavisi ne kadar gecikirse geri dönülemez hasarların oluşma riski o kadar artar. Sağlık merkezlerine felç şikayeti ile başvuran hastaların yüzde 60'ında hipertansiyon saptanıyor. Yüksek tansiyon, dünyada en sık görülen 3'üncü ölüm sebebi. Felç riskini neredeyse 2 katına çıkarıyor" uyarısında bulundu.