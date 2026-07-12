Sıcak çarpmasına karşı altın kurallar! Risk grubundakiler özellikle dikkat

Sağlık Bakanlığı, yükselen yaz sıcaklıkları ile nemin sebep olduğu hayati sağlık risklerine karşı vatandaşlara sıvı tüketimi ve doğru beslenme uyarılarında bulundu.
Yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcaklar vücut ısısını hızla artırırken yoğun terleme ile birlikte vücutta ciddi mineral ve sıvı kayıpları meydana geliyor. Yaşanan bu dengesizliklerin ise bayılma hissi, ani baş dönmesi ve bulantı gibi önemli sağlık sorunlarını tetiklediği ifade edildi.
Vücut dengesini korumak adına vücut ağırlığının her kilogramı için yaklaşık 35 mililitre su tüketilmesi gerektiği hesaplandı. Bu miktar, yetişkin birinin günde ortalama 2.5 ila 3 litre su tüketmesine karşılık geliyor. Vücudu susuz bırakan çay, kahve ve gazlı içeceklerin yerine ayran, yarım yağlı süt ve taze meyve suları gibi sağlıklı alternatiflerin seçilmesi istendi.
Beslenme alışkanlıklarında da hafif gıdalara geçilmesi önerildi. Ağır, yağlı gıdalardan, kızartmalardan ve hamur işlerinden kesinlikle uzak durulması gerektiği belirtildi.
Bunun yerine kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin, taze sebzeler ve bitki çayları tüketilmesi, ana yemeklerin ise haşlama, ızgara veya az suda pişirilmesi tavsiye edildi. Ayrıca vatandaşların açık renkli, bol giysiler giymeleri ve sık sık ılık duş alarak vücut ısılarını dengede tutmaları istendi.