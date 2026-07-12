Sıcak çarpmasına karşı altın kurallar! Risk grubundakiler özellikle dikkat

Sağlık Bakanlığı, yükselen yaz sıcaklıkları ile nemin sebep olduğu hayati sağlık risklerine karşı vatandaşlara sıvı tüketimi ve doğru beslenme uyarılarında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcaklar vücut ısısını hızla artırırken yoğun terleme ile birlikte vücutta ciddi mineral ve sıvı kayıpları meydana geliyor. Yaşanan bu dengesizliklerin ise bayılma hissi, ani baş dönmesi ve bulantı gibi önemli sağlık sorunlarını tetiklediği ifade edildi.