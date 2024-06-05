Sıcak havalarda bunlara dikkat edin yanınızda su bulundurun, pamuklu kıyafet giyin

Türkiye yaz mevsimine bunaltıcı sıcaklarla başladı. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşacağı söyleniyor. Vatandaşların sıcak havada dikkat etmesi gereken noktalar da var. İç Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci yüksek sıcaklığa bağlı kişilerde olumsuz etkilerin neler olduğunu ve vatandaşların sıcak havalarda nelere dikkat etmesi gerektiğini SABAH'a açıkladı.

"ÖLÜMCÜL ETKİLERE YOL AÇABİLİYOR"

Prof. Dr. Terekeci, yüksek sıcaklığa bağlı olumsuz etkilerin kişiden kişiye değişmekle birlikte sağlık problemlerine yol açabildiğini ifade edip bunun en uç örneğinin sıcak çarpması olduğunu belirtti. Prof. Dr. Terekeci, "Sıcak çarpması hastanede tedavi gerektiren hayati tehlike oluşturabilen bir durum. Özellikle sıcaklıkların 40 derece ve üstünde seyrettiği üst üstte üç gün insan sağlığı açısından çok daha ölümcül etkilere yol açabiliyor. 65 yaş üsttü olanlar, bebekler, küçük çocuklar, obezite olanlar, kronik hastalığı olan kişiler ve çok sıcak ortamların olduğu havalandırması yetersiz olan yerlerde çalışan kişiler en çok risk taşıyan kişiler" dedi.

"PAMUKLU AÇIK RENKLİ VE BOL GİYSİLER GİYİLMELİ"

Sıcak havalardan neler yapılması gerektiğini açıklayan Prof. Dr. Terekeci, "Susamayı beklemeden çok su içmek lazım. Örneğin 70 kilo olan bir kişinin ortalama 2,5-3 litre kadar su içmesi gerekiyor. Alkollü, şekerli ve sıcak içeceklerden uzak durmalı. Susuz kalma sorunu sıcak havalarda çok önemli. Kendimizi idrarın rengiyle kontrol edebiliriz. İdrarın rengi açık olacak şekilde su takviyesi yapılmalı. Sıcak içecek ve yiyeceklerden uzak durmalı ve daha çok salata, soğuk içecekler, meyve tüketmeliyiz. Pamuklu açık renkli ve bol giysiler giyilmeli. Sık sık serin duş almalı ve banyo yapmalı. Dışarıya güneşin en yoğun olduğu 11.00 ila 17.00 arası çıkmamalı. Fiziksel aktiviteler azaltılmalı. Evlerde klima açılabilir. Ocak ve fırın mümkün olduğu derecede az kullanılmalı. Evde kliması olmayanlar alışveriş merkezlerine giderek serinleyebilir" şeklinde konuştu.

"YANIMIZDA SU BULUNDURMAMIZ GEREK"

Uyarılarına devam eden Prof. Dr. Terekeci, "Çocuklar çok hatırlamadıkları için su içmeleri hatırlatılmalı. Fırında, pastane ve kapalı ortamlarda çalışanlar çok dikkatli olmalı. Genel durumunda bir bozulma hisseden muhakkak bir sağlık kuruluşuna gitmeli. Saat 11.00 ila 17.00 arasında dışarı çıkmak zorunda olan ve açık havada çalışması gereken insanların muhakkak güneş gözlüğü, şapka ve pamuklu bol ve açık renkli kıyafet gitmesi gerekiyor. Yanlarında da su bulundurmaları lazım. Her fırsatta susama durumunu beklemeden su içmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YEMEKTE BUNLARA DİKKAT EDİN!

Prof. Dr. Terekeci, sıcak havalarda hangi yemeklerden uzak durmamız gerektiğini ve neler yememiz gerektiğini şöyle açıkladı: "Çok ağır, aşırı yağlı ve sıcak yemekler yerine zeytinyağlı sebze yemekleri daha çok tüketilmeli. Aşırı yağlı ve baharatlı yemeklerden uzak durulmalı. Sıcaktan korunmak için bitkisel bir takım şeyler de var. Mesela soğanın, ayranın fazla tüketilmesi, nanenin, kişnişin, elmanın fazla tüketilmesi bizi sıcağa karşı koruyacak olan takviyelerden bazıları. İlaç kullananların ilaçlarını düzenli kullanması ve özellikle yaşlıların sosyal açıdan çok sık ziyaret ederek sıcak havalarda durumlarının nasıl olduğunun gözlemlenmesi gerek. Onları serin yerlere götürmek gerekli."