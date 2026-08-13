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Sıcaklar böbrekleri vuruyor! Uzmanı kritik riske karşı uyardı

Ülkemizde her 6 kişiden biri kronik böbrek hastalığı riski taşıyor. Aşırı sıcaklar, kronik böbrek hastaları ve diyaliz hastaları için ciddi riskler oluşturuyor. Türk Böbrek Vakfı, bu kapsamda “Kreatin ve elektrolit değerlerinde hızlı değişimler böbrek hasarına neden olabilir. Sıcak havalarda yeterli sıvı alın” uyarısı yaptı

Sıcak havalar, böbrek hastalarını sağlıklı bireylere kıyasla daha fazla etkiliyor. Yaz sıcaklıklarının nemle birlikte artması, özellikle kronik böbrek hastaları ve diyaliz hastaları için ciddi riskler oluşturabiliyor. Türk Böbrek Vakfı (TBV) Danışma Meclisi Üyesi ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Nadir Alpay, kronik hastalığı bulunan kişilerin yüksek sıcaklıklarda daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Türkiye'de her 6-7 kişiden biri kronik böbrek hastalığı riski taşıyor. Aşırı sıcaklar ve susuzluk böbrekler üzerindeki yükü daha da artıracaktır" dedi.

KOYU RENKLİ İDRAR

Doç. Dr. Alpay, özellikle kronik böbrek hastalarında ve diyaliz hastalarında yaz aylarında aşırı terleme, yüksek sıcaklık ve susuzluğun kan değerlerinde hızlı ve belirgin değişikliklere neden olabileceğini belirterek, şöyle dedi: "Böbreklerin sıvı ve elektrolit dengesini düzenleme kapasitesi azaldığında, sıcak hava gibi çevresel koşullar vücudun hassas dengesini daha kolay bozabiliyor. Terleme arttıkça böbreklere giden kan azalır. Sıcak havalarda terleme yoluyla yalnızca su değil, sodyum ve potasyum gibi elektrolitler de kaybediliyor. Yeterli sıvı alınmadığında damar içindeki kan hacmi azalıyor. Bu durum böbreklere ulaşan kan akımının düşmesine neden olabiliyor. Böbrekler ise bu tabloya karşılık süzme hızını azaltarak ve idrarı yoğunlaştırarak vücuttaki sıvıyı korumaya çalışıyor. Bu nedenle sıcak havalarda idrarın normalden daha koyu renkli olması, vücudun sıvı kaybettiğinin işaretlerinden biri olabilir. Yüksek sıcaklıkla yoğun ısıya maruz kalınan ortamlarda meydana gelen sıvı kaybı, böbreklere giden kan akımını azaltabiliyor."