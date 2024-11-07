Şifa bulayım derken hayatınızdan olmayın!





1 MİLYON İNSANIN KATİLİ

Ülkemizde de özellikle son dönemde artış gösteren sahte ilaçların oluşturduğu riskleri anlatan ilaç şirketinin Türkiye Kıdemli Klinik, Medikal ve Ruhsat Direktörü Dr. Ömer Buğra Bahadır, "Sahte ilaç, dünya genelinde artan bir sorun.



Bugün küresel sahte ilaç pazarının yıllık 200 milyar ila 432 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu, yaklaşık 150 ülkenin yıllık ekonomisinden daha büyük bir rakam. Yine bu veriler, düşük ve orta gelirli ülkelerde tahminen her 10 ilaçtan 1'inin merdiven altı veya sahte olduğu anlamına geliyor. Sahte ilaç kullanımı nedeniyle dünya genelinde her yıl 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor" dedi.



YASA DIŞI İLAÇTA 5'İNCİ SIRADAYIZ

İlaç Güvenliği Enstitüsü'nün (Pharmaceutical Security Institute) verilerine göre, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrasya Bölgesi'nin dünyada yasa dışı ilaç faaliyetlerinin en yüksek olduğu bölgeler arasında 5'inci sırada yer aldığını belirten Dr. Bahadır, "Son dönemde ülkemizde de özellikle diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan enjeksiyon kalemlerinin sahte versiyonlarında dikkat çekici bir artış gözlemliyoruz" diye konuştu.