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Şifa kaynağı kelle paça çorbası tarifi! İşte evde lokanta kıvamında yapmanın sırrı

Usta ellerden çıkan geleneksel lezzetimiz kelle paça çorbası, yalnızca lezzetiyle değil; barındırdığı yüksek kolajen ve protein oranıyla adeta doğal bir antibiyotik ve şifa kaynağı işlevi görüyor. İşte efsanevi Kelle Paça, Antep Usulü Kelle Paça ve pratik Yalancı Paça çorbası tarifleri ve detayları...

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:05 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 10:16 PAYLAŞ ABONE OL

Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda kelle paça çorbası var. Ben oldum olası bir işkembeciye gittiğim zaman kelle paça suyundan sipariş ederim; sarımsaklı sirkeli o karışım çok hoşuma gider ancak bir türlü içindeki parçaları yemeğe alışmadım. Kelle paça çorbası, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kelle ve ayaklarının temizlenerek bir araya getirildiği çorbalarımızdan biri. Bu çorbayı özellikle gelişme döneminde çocuklarınıza içirmelisiniz. Diğer yandan içinde bulunan kolajen, tedavi edici özelliğinden ötürü kemik hastalıkları ile ya da gribal enfeksiyonlar ile savaşmak için birebirdir. Kaslarda meydana gelen yırtılmaların da kelle paça ile tedavi edildiği bilinir. Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile.

PAÇA ÇORBASI MALZEMELER

6-8 adet temizlenmiş kuzu ayak

2-3 diş sarımsak

3 çorba kaşığı sirke

Tane karabiber

İki yumurtanın sarısı

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı beyaz un

YAPILIŞI: Kuzu ayaklarını iyice yıkayın. Büyük bir kaba su doldurup içine her litre için bir yemek kaşığı denk gelecek şekilde sirke ekleyin ve ayakları suya koyun. Sirkeli suda iki saat beklettiğiniz ayakları sudan çıkarın ve kaynatacağınız tencereye alın. Üç diş dövülmüş sarımsak, üç yemek kaşığı sirke ve tane karabiber ekleyip kaynatın. Etler iyice pişip, salladığınızda kemiklerden ayrılıp dökülecek kıvama gelene kadar üç-dört saat kaynatın. (Gerekirse ara sıra kaynar su ekleyin.) Bir kaseye yumurta sarılarını koyun, içine limon suyunu ekleyip iyice çırpın. İki çorba kaşığı unu da ekleyin ve homojen hale gelene kadar çırpmaya devam edin. Terbiyeniz koyu olduysa biraz su ekleyerek inceltebilirsiniz. Terbiyenin kesilmemesi için ayakların haşlama suyundan kepçe ile alıp terbiyeye çırparak ekleyin ve terbiye ile çorbanın ısı dengesini sağlayın. Terbiyeyi çorbaya karıştırarak ekleyin. Terbiyenin kesilmemesi için terbiyeyi ekledikten sonra birkaç kez karıştırıp çorbanın kaynamasına izin vermeden altını söndürün. Biberli tereyağı ve sarımsaklı sirke ile servis yapın.