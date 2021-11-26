Sigara içiyorsanız risk 20 kat artıyor

Sigaraya başlama yaşı 20’nin altında olanlarda, sigara dumanına maruz kalanlarda da risk yükseliyor. Kansere bağlı ölümlerin ilk sırasında yer alan akciğer kanseri, birçok kişi için önlenebilir bir hastalık. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Yolaçan, “Sigara başta olmak üzere, çevresel etmenler, ailesel yatkınlık, sağlıksız beslenme gibi riski artıran faktörlere dikkat edildiğinde akciğer kanserinden korunmak mümkün oluyor. Bu nedenle özellikle gençlerin sigaraya özendirilmemesi, içenlerin bırakmaları için teşvik edilmesi önemli. Çünkü akciğer kanseri önlenebilir bir hastalık” dedi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 26.11.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 14:21

Akciğer dokularında bulunan anormal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla oluşan akciğer kanseri, tüm kanser ölümlerinin yaklaşık yüzde 20'sine denk geliyor. Bu oranın her yıl meme, kolon ve prostat kanserinden dolayı kaybedilen hasta sayısının toplamından daha yüksek olduğuna dikkat çeken Dr. Hülya Yolaçan, risk faktörlerini "sigara, çevresel etmenler, ailesel yatkınlık, radyoterapi, akciğer fibrozisi, beslenme, HIV ve cinsiyet" başlıklarında topluyor.



DÜŞÜK NİKOTİN, RİSKİ AZALTMIYOR Akciğer kanserlerinin yüzde 90'ından fazlasına sigara neden olurken dumanında dört binden fazla kimyasal madde olduğu biliniyor. Günlük içilen sigara miktarı, sigara içme süresi, başlama yaşı, dumanı derin çekme ve katran miktarı gibi faktörlerler, kanser gelişme riskini belirlediğini söyleyen Yolaçan, özellikle akciğer kanserinin küçük hücre tipi sigara içimi ile çok yakından ilgili olduğunu belirtti. Düşük nikotinli sigaraların, kanser riskini azaltmadığına dikkat çeken Dr. Hülya Yolaçan, "Ayrıca puro içenlerde risk 3 kat, pipo ve nargile kullananlarda 8 kat artıyor" uyarısında bulunuyor.





ÇEVRESEL ETMENLERİN BAŞINDA KİMYASAL KİRLİLİK VAR Toprağın doğal yapısında bulunan radon gazı, akciğer kanser gelişiminde ikinci neden olarak görülüyor. Dr. Yolaçan, ayrıca uranyum, vinil klorid, nikel kromat metalleri, hardal gazı, klormetil eter, mesleki arsenik, petrol ürünleri, silika tozu, katran, dizel egzoz partikülleri ve asbest maruziyeti çevresel faktörlerin öne çıktığını aktardı. Lastik üretimi, taş döşeme, çatı kaplama, baca süpürme gibi işleri yapanlarda da riskin arttığına işaret eden Dr. Hülya Yolaçan, hava kirliliği ile artan akciğer kanseri ölümleri arasında da bir ilişki olduğunu kaydediyor.



AİLESEL YATKINLIK Akciğer kanserinin ailede görülmesi, diğer aile üyelerinin de genetik özelliklerinin çevresel kanser etmenlerine hassas olduğunu vurgulayan Dr. Yolaçan, akciğer, meme ve gastrointestinal tümör tanısı alan kişilerin anne, baba, kardeş ve çocuklarının, kanser riski açısından yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.



RADYOTERAPİ ALDIYSANIZ DİKKAT Akciğer dışı kanserler nedeniyle tedavi amaçlı uygulanan radyoterapinin nadiren de olsa ikincil akciğer kanseri gelişme riskini artırdığını belirten Dr. Hülya Yolaçan, "Günümüzde gelişen teknoloji ve ekipmanlar ile bu risk oldukça azalttı" dedi.