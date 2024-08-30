Şimdi de insan beyninde çıktı! "Mikroplastik tehdidi" yayılıyor...

Bazı laboratuvar deneyleri, mikroplastiklerin beyin iltihabını ve hücre hasarını artırabileceğini, gen ifadesini değiştirebileceğini ve beyin yapısını etkileyebileceğini gösteriyor.

2. İkincil Mikroplastikler: Daha büyük plastiklerin zamanla aşınması, kırılması veya parçalanması sonucu oluşur. Örneğin, plastik poşetlerin, su şişelerinin veya plastik ambalajların doğada parçalanmasıyla ortaya çıkar.

Mikroplastikler, genellikle 5 milimetreden küçük plastik parçacıklardır. Bunlar, plastik ürünlerin doğada zamanla parçalanması veya endüstriyel süreçlerde kullanılan çok küçük plastik parçacıklarının yayılması sonucu oluşur. Mikroplastikler, çeşitli kaynaklardan gelebilir:

MİKROPLASTİKLERİN VÜCUDUMUZA GİRİŞ YOLLARI

Mikroplastikler çeşitli yollarla vücudumuza girebilir:

Gıda ve Su Yoluyla:

Mikroplastikler, deniz ürünlerinde, tuzda, şişelenmiş sularda ve hatta musluk suyunda bulunabilir. Besin zincirine giren mikroplastikler, deniz canlıları tarafından tüketilir ve bu canlılar aracılığıyla insanların beslenme zincirine katılır.

Hava Yoluyla:

Havadaki mikroplastikler solunum yoluyla da vücuda girebilir. Bu durum, özellikle şehirlerdeki hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde daha yaygındır.

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Yoluyla:

Mikroplastik içeren ürünlerin kullanımı sonucu, bu partiküller cilt yoluyla emilebileceği gibi, ağız veya burun yoluyla da vücuda alınabilir.