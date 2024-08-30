Şimdi de insan beyninde çıktı! "Mikroplastik tehdidi" yayılıyor...

Bazı laboratuvar deneyleri, mikroplastiklerin beyin iltihabını ve hücre hasarını artırabileceğini, gen ifadesini değiştirebileceğini ve beyin yapısını etkileyebileceğini gösteriyor.
MİKROPLASTİK NEDİR?
Mikroplastikler, genellikle 5 milimetreden küçük plastik parçacıklardır. Bunlar, plastik ürünlerin doğada zamanla parçalanması veya endüstriyel süreçlerde kullanılan çok küçük plastik parçacıklarının yayılması sonucu oluşur. Mikroplastikler, çeşitli kaynaklardan gelebilir:
1. Birincil Mikroplastikler: Doğrudan mikro boyutlarda üretilen plastiklerdir. Örneğin, kozmetik ürünlerde kullanılan mikroboncuklar, endüstriyel uygulamalarda kullanılan mikroplastikler ve tekstil ürünlerinden kaynaklanan sentetik elyaflar.
2. İkincil Mikroplastikler: Daha büyük plastiklerin zamanla aşınması, kırılması veya parçalanması sonucu oluşur. Örneğin, plastik poşetlerin, su şişelerinin veya plastik ambalajların doğada parçalanmasıyla ortaya çıkar.
MİKROPLASTİKLERİN VÜCUDUMUZA GİRİŞ YOLLARI
Mikroplastikler çeşitli yollarla vücudumuza girebilir:
Gıda ve Su Yoluyla:
Mikroplastikler, deniz ürünlerinde, tuzda, şişelenmiş sularda ve hatta musluk suyunda bulunabilir. Besin zincirine giren mikroplastikler, deniz canlıları tarafından tüketilir ve bu canlılar aracılığıyla insanların beslenme zincirine katılır.
Hava Yoluyla:
Havadaki mikroplastikler solunum yoluyla da vücuda girebilir. Bu durum, özellikle şehirlerdeki hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde daha yaygındır.
Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Yoluyla:
Mikroplastik içeren ürünlerin kullanımı sonucu, bu partiküller cilt yoluyla emilebileceği gibi, ağız veya burun yoluyla da vücuda alınabilir.