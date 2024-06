Sınav öncesi bu besinlerden uzak durun!

Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS, 8-9 Haziran'da Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak. Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, 2024-YKS öncesinde sınav günü üniversite adaylarının beslenmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aktepe, sınav öncesi kuru baklagil tüketmemesi gerektiğini söyledi.

"KURU BAKLAGİL BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ ARTIRABİLİR"

"Son kalan bölümde de yine çocukların sınavdaki başarısını değiştirebiliriz" diye konuşan Aktepe, "Nasıl derseniz? Mesela bu akşam yemeğinde cuma günü kuru baklagil yemesinler çünkü ertesi sabah kalktıklarında gaz şikâyeti, karın ağrısı, bağırsak hareketlerini biraz artırabileceği için belki ishal durumları oluşturabilir. O yüzden her zaman nasıl bir yemek yapıyorsa annesi; kızartma olmayan, çok yağlı olmayan çünkü bunları tüketirse eğer sabah kalktığında yine karın ağrısı ve sınav esnasında tuvalete gitme ihtiyacı hissedebilir" diye konuştu.

"GİTMEDEN ÖNCE ÇOK FAZLA SU İÇMESİN"

Ailelere sınav öncesi tüketebilecekleri besinler hakkında bilgi verin Aktepe, şöyle devam etti:

"Bir haşlanmış ya da ızgara et, tavuk olabilir. Yanına biraz pilav, çok yağlı olmayan, çorbasını tüketsin. Akşam yatmadan önce iyi uyusun düşüncesiyle mesela süt vermeyin. Sabah kalktığında çok gaz şikayetiyle çocuğunuz sınavda başarısız olabilir çünkü sürekli karnını tutabilir. Sabah kahvaltısını her zamanki gibi bir kahvaltı yapsın ama omletler, menemenler bunlar bağırsak hareketlerini biraz artırabilir. Yani çocuğunuzun bağırsak hassasiyetine de bağlı. Yumurta haşlayın ama eğer yumurtanın kokusuyla ilgili sorun yaşayacağını düşünüyorsanız, sadece çok az yağlı ya da yağsız bir tost yapın. Yanına bir bardak açık bir çay verin, çok azıcık bir çiğ sebzelerden verebilirsiniz. Biraz da kuru yemiş verin. Ballar, reçeller bunlar ilk 5-10 dakika çok iyi gelir çocuğunuza ya da 'portakal suyu verelim, zihni açılır. C vitamini ile sınavda başarı olur' düşüncesi yanlıştır. Bunları vermeyin çünkü kan şekeri çok hızlı yükselir sonrasında da çok hızlı düşer. Siz kahvaltıyı yaptırırsınız. Kan şekerinin düştüğü saat sınavın tam ortalarına denk geleceği için çocuğunuz orada başarısız olur. Suyunu içirin, sonra onu bir güzel sakinleştirerek çok sevdiğinizi söyleyerek sınava götürün. Eline bir şişe suyunu verin, gitmeden önce çok fazla su içmesin. Sınav esnasında psikolojik etki sebebiyle de sürekli tuvalete gidecektir. Havalar çok sıcak, çok terleyecek ama çok su değil daha ılımlı su sınavdan çıktıktan sonra bunu telafi etsin." Aktepe, sınava girmeden önce çok kafein tüketilmesine dikkati çekerek, kafeinin çok idrara çıkartacağını ve sınavda rahatsızlık oluşturacağını ifade etti.