Sineklerden kurtulmanın en doğal yolu! Bu karışımı cam kenarına koymanız yeterli…

3.DOĞAL KOKULARDAN YARDIM ALMAK

Sinekler de insanlar gibi bazı kokulardan hiç hoşlanmaz ve kaçınırlar. Limon ve karanfil, lavanta, nane yağı, fesleğen gibi kokular sinek savar etki gösterir. Bu bitkileri pencere kenarına yerleştirmek ya da yağlarını suyla karıştırarak sprey olarak kullanmak etkili sonuç verecektir.