Sinir ve kas hastalıkları geliştirilecek "yerli test cihazı"yla teşhis edilecek

Yapay zekanın kullanıldığı robotik işlemlerin, tıbbın birçok alanında kullanıldığını vurgulayan Varlı, özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon alanına yönelik geliştirilmiş robotik sistemlerin de bu teknolojiler arasında yer aldığını ifade etti. Varlı, robotik sistemlerin, hastaların tepkilerine ve davranışlarına duyarlı hale gelebilmesi için beyin aktiviteleri ve kas kasılma seviyeleri tespit edilerek, robotun kontrollü bir şekilde kullanılmasının etkin tedavi için son derece önemli olduğuna işaret etti.

Enstitüde faaliyet gösteren Robotik ve Yapay Zeka Laboratuvarında, beyin ve kas sinyalleriyle çeşitli robotik mekanizmaların kontrolüne ilişkin çalışma yaptıklarını anlatan Varlı, şunları söyledi:

"Robotik ve Yapay Zeka Laboratuvarımızda, biyolojik sinyallerin analizi ve bu sinyallerin robotlar üzerinde kullanımına yönelik yeni yöntem geliştirme ve test faaliyetleri yürütüyoruz. Çeşitli fiziksel aktiviteler esnasındaki biyolojik sinyallerin analizi ve bunları etkileyen dış faktörler üzerine araştırmalar yapıyoruz. Geliştireceğimiz EMG cihazını bu tür araştırmalarda da kullanmayı planlıyoruz. Projelerimizde farklı disiplinlerden uzmanlarla birlikte çalışıyoruz." bilgisini verdi.

"2023 YILI ORTALARINA KADAR KLİNİK TESTLERE BAŞLAMAYI PLANLIYORUZ"

Varlı, yerli tıbbi cihaz üretimine yönelik çalışmalar kapsamında yeni bir çalışmaya başladıklarına da değinerek, "Yaklaşık 3 aydır yerli elektromiyografi (EMG) cihazı üzerinde çalışıyoruz." dedi. EMG'nin elektro (elektriksel), nöro (sinir), miyo (kas) ve grafi (yazı) terimlerinin kısa yazılışıyla ifade edildiği bilgisini veren Varlı, EMG'nin sinirlerde ortaya çıkan işlev bozukluklarını belirlemek, sinir ve kasları etkileyen hastalıkları teşhis ya da hasarların şiddetini tespit etmek için kullanılan bir yöntem olduğunu söyledi. Varlı, hastalığın nedeninin kaslarda mı yoksa kasları besleyen sinirlerde mi olduğunun belirlenebildi EMG'nin genellikle tek bir sinirde hasara neden olan sorunların tespitinde kullanıldığını kaydetti.

EMG'nin, kas ve sinirlere ilişkin birçok hastalığın teşhisinde önemli kolaylık sağlayacağını dile getiren Varlı, yerli EMG cihazı geliştirilmesinde önemli bir aşamaya gelindiğine işaret etti. Varlı, "EMG cihazının üretimi kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarda, elektronik tasarım, ön test ve optimizasyon aşamalarını tamamladık. 2023 yılı ortalarına kadar klinik testlere başlamayı planlıyoruz." diye konuştu.