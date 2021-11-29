Sinirbilim uzmanından sağlıklı ve verimli yaşam için öneriler

Sinirbilim alanında uzun yıllardır çalışmalar yürüten ve kitapları bulunan Sinan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de soruları yanıtladı.

Kovid-19'u insanın "fabrika ayarlarına" uygun yaşamamasının sonuçlarından biri olarak değerlendiren Canan, salgın hastalıklarla mücadele için ne yapılması gerektiğinden önce, "insanın ne olduğunu öğrenmesi" gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İnsan, kendisinin aslında ne için yapılmış olduğunu öğrenirse, o zaman zaten günlük yaşamdaki problemler, neyi yanlış yaptığı gözüne çarpmaya başlayacak. Çok kalabalık ortamlarda yaşamamız, ruhumuza, fiziksel durumumuza çok uygun olmayan işlerde vakit geçiriyor olmamız, eğlenceyi kendimizi 'uyuşturmakla' karıştırıyor olmamız. Bu tip şeylerde yavaş yavaş bir aydınlanma geçirebilirsek küresel halk sağlığı problemlerinden uzak olacağız. Hastalık insana has bir şey. Sağlıklı olmak hasta olmamak demek değil. Kendi başımıza dert açmadan yaşamayı öğrenmemiz lazım."

"AŞI KESİNLİKLE BU İŞTEN TEK ÇIKIŞIMIZ"

Canan, aşılar ve aşı karşıtlığı ile ilgili fikrini şöyle paylaştı:

"Modern tıbba belli konularda mesafeli bir insanım. Hasta olana kadar sorumsuzca davranıp sonra tıbbın bizi tedavi etmesini beklemeyi ya da tıbbın bize böyle bir söz vermesini gayriahlaki bulurum. Her insanın kendi sağlığı, kendi sorumluluğu altında olmalıdır. Tıpta kronik hastalıkların çoğunu tedavi edemiyoruz. Tıp o kadar yetkin bir şey değildir ama tıpta en çok işe yarayan ne oldu derseniz, aşılar oldu. Biraz dünyayı, insanı, salgın hastalıkları bilen birisinin aşının faydasından habersiz olması düşünülemez."

İnsanın uzun yaşam süresinin ve kalabalık olmasının "sadece ve sadece aşı teknolojisine" bağlı olduğunu vurgulayan Canan, "Aşı karşıtlığı hep var olmuş. İnsanlar vücutlarını kutsal saydığı için bir şeyin enjekte edilmesine karşı çıkmışlar. Ameliyat edilirken pek böyle olmuyor çünkü son raddeye gelip mecbur kalınıyor. Dolayısıyla cerraha pek böyle bir şey diyemiyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Canan, aşı karşıtlığının sebebinin "hakikatin önemsizleşmesi ya da 'gerçek ötesi' denilen" ve yeterince ikna edici argümanlarla algının gerçekten uzaklaştırıldığı bir dönemden geçilmesine bağladı ve "Akıllı davranmak lazım diye düşünüyorum. Aşı kesinlikle bu işten tek çıkışımız. Ben de aşılarımı oldum. 7 doz daha olacaksın deseler, onu da olurum." mesajlarını verdi.