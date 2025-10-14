Sinüzit sadece burnu değil beyni de etkiliyor! Eğer 6 haftada uzun sürüyorsa...

Havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması, sinüzit için uygun ortam oluşturuyor. Geçmeyen baş ağrılarınızın ve yorgunluğunuzun nedeni sinüzit olabilir.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Lütfü Şeneldir, sinüzitin yalnızca burun tıkanıklığı veya baş ağrısıyla sınırlı olmadığını belirterek, "Sinüzit, nefes almayı, uyku kalitesini, hatta ruh halini bile etkileyen, kronikleştiğinde yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürebilen bir hastalıktır" dedi. "Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu bile tedavi edilmezse sinüzite dönüşebilir" diyen Uzm. Dr. Şeneldir, mevsim geçişlerinde alınması gereken önlemleri anlattı.

BAŞ AĞRISI, KOKU ALMADA AZALMA

Sinüslerin kafa kemikleri içinde yer alan hava dolu boşlukları olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Şeneldir, "Bu boşluklar sesin yankılanmasını sağlar, kafanın ağırlığını dengeler ve solunan havayı nemlendirir. Ancak burun içi dokular şiştiğinde ya da mukus akışı bozulduğunda bu boşluklar tıkanır ve bakteriler için uygun ortam oluşur. Böylece sinüzit gelişir. Burun tıkanıklığı, yüzde basınç hissi, baş ağrısı, koku almada azalma, geniz akıntısı ve öksürük sinüzitin en sık görülen belirtileri arasında yer alıyor. Bazı hastalarda diş ağrısı veya kulak basıncı da eşlik edebiliyor" dedi.