Sıradan bir soğuk algınlığı değil! Dünyada 2.7 milyon can aldı!

KİMLER ZATÜRRE AŞISI YAPTIRMALI?

Prof. Dr. Kanmaz, pnömokok aşılarının özellikle ileri yaştaki bireyler, kronik akciğer ve kalp hastalığı bulunanlar, diyabet hastaları, sigara içenler ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler için önemli olduğunu belirtti. Pnömokok aşısının her yıl veya herkes için 5 yılda bir tekrarlanması gerektiği düşüncesinin doğru olmadığını da ifade eden Prof. Dr. Kanmaz, aşı takviminin kişinin yaşına, risk faktörlerine ve daha önce yaptırdığı aşılara göre hekim tarafından belirlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Uygun kişilerde pnömokok ve grip aşıları aynı gün, farklı enjeksiyon bölgelerine uygulanabilir" dedi.