Siyahların solmasını engelleyen yöntem! İlk günkü rengini koruması için böyle yıkayın…

Solmuş bir mavi kot pantolon hala harika görünebilir, ancak solmuş siyah kot pantolon kötü bir görüntü verir.
Siyah kot pantolonun rengini doygun tutmak, ilk yıkamadan sonra bile zor olabilir.
Siyah kot pantolonunun grileşmesini ve renginin solmasını önlemek için kullanabileceğiniz bu yöntem her zaman siyahların siyah kalmasını sağlayacak.
Uzmanlar, siyah kot pantolonların her zaman daha düşük bir sıcaklıkta tersten yıkanması gerektiğini söylüyorlar.
Sadece yıkama değil, kurutma işlemi yapılacaksa bunun için de ters tutulmaları büyük bir fark yaratabilir.
Siyahları yıkarken mümkün olduğunca soğuk yıkama tercih etmeniz ve sıkma hızını düşürmeniz önemlidir. Bu şekilde siyahların renginin solmasının önüne geçebilirsiniz.
Siyahların yıkanması için sıcaklık olarak ideal 30 derece önerilmektedir. Buna ek olarak güneşte kurumaya bırakılacaklarsa da tersten asılıp kurutulmaları gerekmektedir.
Çamaşırhane uzmanları ayrıca koyu renk çamaşırların yıkama sırasında solmasını önlemek için birkaç ipucu öneriyor: "Kotları ters çevirin. Bu özellikle siyah kot pantolonun solmasını durdurmada etkilidir."
Profesyoneller ayrıca yıkama döngüsünün sıcaklığının ve hızının düşürülmesini de tavsiye etti.
Talimat verdiler: "Daha düşük sıcaklıkları seçin. Sıcak su, giysilerin solmasının başlıca nedenidir. 30 derecede hala mükemmel sonuçlar elde edersiniz."
"Hafif bir döngü kullanın. Hareketi azaltmak, renkli ve siyah kıyafetlerin solmasını önlemede önemli bir adımdır."