Siyahların solmasını engelleyen yöntem! İlk günkü rengini koruması için böyle yıkayın…

Solmuş bir mavi kot pantolon hala harika görünebilir, ancak solmuş siyah kot pantolon kötü bir görüntü verir.

Siyah kot pantolonunun grileşmesini ve renginin solmasını önlemek için kullanabileceğiniz bu yöntem her zaman siyahların siyah kalmasını sağlayacak.

Uzmanlar, siyah kot pantolonların her zaman daha düşük bir sıcaklıkta tersten yıkanması gerektiğini söylüyorlar.

Sadece yıkama değil, kurutma işlemi yapılacaksa bunun için de ters tutulmaları büyük bir fark yaratabilir.

Siyahları yıkarken mümkün olduğunca soğuk yıkama tercih etmeniz ve sıkma hızını düşürmeniz önemlidir. Bu şekilde siyahların renginin solmasının önüne geçebilirsiniz.