SMA tarihe mi karışıyor? %100 sağlıklı doğumlar için devrimsel adım

Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği'nin (TÜBİD) bu yıl 3'üncü kongresinde, yapay zekanın tüp bebek tedavilerindeki yeri ve yüzde 100 sağlıklı bebek doğması için yapılacak genetik testlerdeki son yenilikler paylaşıldı. Bilim insanları yüzde 100 sağlıklı bebek doğması için güçlerini yapay zeka ile birleştirdi.

DNA PARÇACIKLARINDAN ANALİZ Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği (TÜBİD) Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, şu bilgileri verdi: "35 yaşın üzerindeki gebe kadınlara genetik tarama için yapılan amniyosentez, Fetal DNA testleri ile gebeliğin 11-14'üncü haftasında anneden alınan bir tüp kan ile yapılır hale geldi. Annenin kanına bebekten geçen DNA analiz edilip, kromozom analiziyle amniyosenteze gerek kalmaksızın yüzde 99 civarında sonuç veriyor.





Şimdi ise tüp bebek tedavilerinde elde edilen embriyonun yüzdüğü sıvıdan alınan DNA parçacıklarının analiz edilmesi noktasına gelindi. Bu çalışma devrim niteliğinde bir çalışma." Çalışmanın yüzde 100 doğruluk oranına kavuşturulduktan sonra 1 yıl içinde kullanıma başlanacağını belirten, Prof. Dr. Tıraş, "Biz embriyoya genetik testler yapıyoruz. Bu işlemi yaparken, embriyologlar tarafından embriyodan hücre alıyoruz. Bu işlem önümüzdeki 1 yıl içinde 'Non-invaziv PGT' ile yani embriyoya biyopsi yapmadan, dokunmadan örnek elde edilmesi işlemi haline gelecek" dedi.



5'İNCİ GÜN ÖRNEK ALINACAK

"Peki bu nasıl olacak?" sorusuna Prof. Dr. Tıraş, şu yanıtı verdi: "Embriyonun içinde yüzdüğü sıvıdan 5'inci gün örnek alınacak. Çünkü embriyo içinde bulunduğu sıvıya da DNA'sını bırakıyor. 3-4 yıldır bu çalışmalar sürüyor. Klinik çalışmalara doğru ilerliyor. Embriyoya hiç dokunulmaksızın, bu sistem yapay zeka ile birleştirilerek, yüzde 92 civarında bir doğruluk elde edildi. En önemli yanı embriyoya dokunmadan bu işlemin yapılıyor olması. "