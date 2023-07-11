Soda mı maden suyu mu? Arasındaki farkı duyunca çok şaşıracaksınız! İşte en sağlıklı olanı...

Hepimizin evlerinde bulunan, hem şişkinliğimizi almak hem de serinlemek için severek tükettiğimiz soda ve maden suları genelde birbirine karıştırmaktadır. Görünüş ve tat olarak birbirleri ile karıştırılıyor olsa da aslında bu iki içeceğin yapım aşaması birbirinden çok farklı. İşte maden suyu ve soda arasındaki farklar ve bilinmesi gerekenler…

Giriş Tarihi: 11.07.2023 16:03 PAYLAŞ ABONE OL

Hepimizin fazla yemekten sonra ilk aklına gelen şişkinliği bir nebze olsun azaltmak adına bir soda içmektir. Ancak bu ne kadar doğru? Diyetisyen Ersin Özdemir soda ile maden suyu arasındaki farkı anlattı, nasıl tüketilmesi gerektiğinden bahsetti.

SODA İLE MADEN SUYUNUN FARKI NEDİR? "Hakiki maden suyu sağlığımız için faydalıdır" diyen Diyetisyen Ersin Özdemir, sodanın ise aslında sağlığımız için zararlı olduğunu söyledi. Sodanın doğal hali olan maden suyunun doğal kaynaklar olan yağmur suyu, yeraltı kaynaklarından elde edildiğini belirten Özdemir, bu nedenle tüketilmesinin de bizim için yararlı olduğunu altını çiziyor.