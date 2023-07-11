Soda mı maden suyu mu? Arasındaki farkı duyunca çok şaşıracaksınız! İşte en sağlıklı olanı...

Hepimizin fazla yemekten sonra ilk aklına gelen şişkinliği bir nebze olsun azaltmak adına bir soda içmektir. Ancak bu ne kadar doğru? Diyetisyen Ersin Özdemir soda ile maden suyu arasındaki farkı anlattı, nasıl tüketilmesi gerektiğinden bahsetti.
SODA İLE MADEN SUYUNUN FARKI NEDİR?
"Hakiki maden suyu sağlığımız için faydalıdır" diyen Diyetisyen Ersin Özdemir, sodanın ise aslında sağlığımız için zararlı olduğunu söyledi. Sodanın doğal hali olan maden suyunun doğal kaynaklar olan yağmur suyu, yeraltı kaynaklarından elde edildiğini belirten Özdemir, bu nedenle tüketilmesinin de bizim için yararlı olduğunu altını çiziyor.
Buna karşın sodanın ise musluk suyuna karbondioksit eklenmesiyle elde edildiğini ve bize yarardan çok zarar getireceğini belirtiyor.
Maden sularının içinde bulabilen silikat adlı maddenin vücudumuzda alüminyum, civa, arsenik, kadmiyum gibi ağır metalleri bağlayıp vücuttan atma özelliğine sahip olduğunu da söyleyen Diyetisyen Özdemir, bu maden sularının özellikle tercih edilmesini öneriyor.
Silikat içeren maden sularının tüketilmesi aynı zamanda vücutta birikebilen civa seviyesini düşürmek için de kullanılabilmektedir.
MADEN SUYU NE ZAMAN İÇİLMELİ?
Soda yerine maden suyu içmemiz gerektiğini artık biliyoruz. Buna karşın yemeği fazla kaçırdığımızda hemen ardından mideyi rahatlattığını düşündüğümüz maden suyunu tüketmenin büyük bir hata olduğunu söyleyen Diyetisyen Ersin Özdemir, "Çünkü yemek yedikçe yani çiğneme fonksiyonunu kullandıkça midede mide asidi salgılanmaya başlar. Eğer aynı anda maden suyu içilirse, maden suyu da alkali olduğu için asit ile karşılaşarak mide bozacağı için zarar verebilir" diyor.