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Sofralara saray havası katan menü! Misafirleriniz bu lezzetlere bayılacak...

Akşam yemeğinde mutfakta saatlerce zamanınızı almayacak pratik lezzetler arıyorsanız bu menü tam size göre! İdilika'nın Mutfağı’ndan sofraları şölene çevirecek sebzeli beşamel soslu güveç, doyurucu şehriyeli mercimek salatası ve Antep fıstığının muazzam dokusuyla büyüleyen geleneksel Mafruka tatlısı bir araya geldi.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, gösterişli isimleri ve görüntüleri ile göz dolduran, yapılışları son derece pratik olan yemeklerden bir akşam yemeği menüsü hazırladım. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

SEBZELİ BEŞAMEL SOSLU GÜVEÇ MALZEMELER

500 gr. kuzu kuşbaşı

2 adet patlıcan

1 adet patates

1 adet kabak

1 büyük boy kuru soğan

1 adet havuç

1 çay bardağı kadar haşlanmış bezelye

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

300 gr. kaşar peyniri

BEŞAMEL SOS İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2. 5 su bardağı soğuk süt

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Öncelikle etleri kendi suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Zeytinyağı döküp küp küp doğradığımız soğanlarla soteliyoruz. Sebzeleri küp küp doğrayıp cam fırın kabına alıyoruz. 4 yemek kaşığı zeytinyağı döküp karıştırıyoruz. 200 derecelik fırında pişiriyoruz. Bu sırada beşamel sosu hazırlıyoruz. Fırından hafif kızarmış çıkan sebzelere etleri ve bezelyeyi ekleyip üzerine beşamel sosu döküyoruz. En son rendelediğimiz kaşarları ilave edip erimelerini sağlıyoruz.