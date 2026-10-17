Sofraların binlerce yıllık lezzeti tencerede buluştu! İşte bulgur çorbasının tarifi

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Türk Mutfağı'nda çok önemli bir yere sahip olan bulguru konuk ediyoruz. Bulgur, günümüzde amber renkli sert buğdaydan temizleme, pişirme, kurutma ve buğday tanelerinin kepeğinin ayrıştırılması işlemlerinden geçerek endüstriyel bir şekilde üretilmektedir. Bulgur ya bütün olarak ya da Ortadoğu ve Akdeniz mutfağındaki şekliyle iri (pilavlık), orta ve küçük (köftelik), taneler haline getirilerek kullanılmaktadır. Bulgur, göçlerin de etkisi ile Avrupa ve Amerika'ya taşınmış ve buralarda, pirinç ve bazı makarna ürünlerine alternatif modern bir gıda ürünü halini almıştır. Şu ana kadar yapılan arkeolojik bulguların hiçbiri bize bulgurun bildiğimiz anlamıyla ilk ne zaman yapıldığını göstermemektedir. Bu bilgi halen, Ortadoğu'nun Bereketli Hilali'nin topraklarında gömülü olarak durmaktadır ancak hiç şüphe yoktur ki bulgur ilk kez bu topraklarda üretilmiştir ve üretimin eski çağlardan beri Bereketli Hilal topraklarında, belki de bugün yetiştirilen durum buğdayının atalarını kullanarak yapıldığını varsaymak yanlış olmaz. Bilimsel çerçeveler, buğday üretiminin kökeninin Ortadoğu'ya dayandığını kabul etmektedir. Son elli yılda yapılan elliyi aşkın arkeolojik kazı, Bereketli Hilali, ilk çiftçilerin anavatanı olarak tescil etmiştir.