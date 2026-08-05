Sofralarınızda Gaziantep rüzgarları estirecek 3 tarif! En pratik ve lezzetli menü...

Gaziantep mutfağı, yüzyıllardan beri topraklarında hüküm süren medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyan evrensel bir zenginliğimiz. Yemeklerin ve tatlıların yapımında kullanılan malzemelerin seçimindeki titizlik, hazırlama ve pişirmede gösterilen beceri, yemeklere değişik tat veren baharatlar, salçalar, soslar ve karışımlar; Gaziantep yemeklerini ve tatlılarını şöhrete kavuşturmuş. Doğal şartlarda üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerdeki yüksek aroma ve tadın da bu lezzette payı bulunuyor. Gaziantep mutfağının yoğurtlu yemeklerinde; safran veya nane, bazı yemek ve çorbalarda; tarhun, ciğer kebabında; kimyon, aşurede; rezene, sütlaçta; tarçın gibi baharatlar kullanılır. Bu mutfakta tam yedi ekşi vardır ve yemeğine göre kullanılır: Limon, limon tuzu, koruk, koruk pekmezi, sumak tozu, sumak ekşisi, nar ekşisi...