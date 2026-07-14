Sofranıza renk katacak vişneli lezzetler! Her lokmasında mest olacaksınız...

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'na bugün, mayhoş ve nev-i şahsına münhasır vişneyi konuk alıyoruz. Bir renge kendi ismini verdiğine göre vişnenin oldukça karakterli bir yapısı var diyebiliriz, öyle değil mi? Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

DOLGUSU İÇİN:

Vişne reçeli

ÜZERİ İÇİN:

Pudra şekeri

YAPILIŞI: Un hariç diğer malzemeleri karıştırma kabına alıp, hepsini harmanlayalım ve kontrollü olarak yavaş yavaş unu döküp kulak memesi kıvamında bir hamur oluncaya kadar yoğuralım. Hamurun üzerini streç filmle kapatıp, yarım saat buzdolabının alt kısmında dinlendirip çıkartalım. Hamuru iki bezeye ayırıp, tezgaha çok az un serpiştirip, çok ince olmayacak şekilde merdaneyle açalım. Ardından kalıpla yuvarlak olarak kesip, ortasına bir tatlı kaşığıyla reçelin sadece tanelerinden koyup kapatalım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizip, önceden ısıtılmış fırında 180°C'de kurabiyelerin üstü hafif pembeleşinceye kadar pişirip çıkartalım.